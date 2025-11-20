Deviza
orosz-ukrán háború
energia
telekommunikáció
légicsapás

Kilőtték az ukrán mobilhálózatot az oroszok

A legnagyobb ukrán mobilszolgáltató is áram nélkül maradt, a hálózat harmada halott. Az orosz légicsapások egyre inkább az energetikai létesítményeket célozzák.
VG
2025.11.20, 10:52
Frissítve: 2025.11.20, 11:42

A vezető ukrán mobilszolgáltató, a Kyivstar PJSC hálózatának több mint 30 százaléka maradt áram nélkül az orosz légicsapások következtében – közölte a Facebookon Olekszandr Komarov, a vállalat vezérigazgatója.

Ukrán tűzoltók küzdenek a lángokkal egy orosz légicsapás után / Fotó: AFP

A Bloomberg összefoglalója szerint a cégvezető arról írt, hogy ez az egyik legrosszabb nap a tavalyi nyár óta. A hálózat csütörtök reggel 9 körül maradt áram nélkül. Ukrajna egy újabb rossz hírrel kénytelen szembenézni az országot megrázó korrupciós botrány és az orosz csapatok előrenyomulása mellett, miközben az Egyesült Államok területek feladását és az ukrán hadsereg jelentős részének lefegyverzését kívánja letolni Kijev torkán.

A tél közeledtével pedig az ukrán energetikai infrastruktúra ismét az orosz légicsapások célkeresztjébe kerülhet, miután az utóbbi hónapokban komoly károk érték az ország belföldi földgáztermelését is, ami miatt Ukrajna egyre inkább külső segítségre szorul.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12387 cikk

 

