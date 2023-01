Rendületlenül érkeznek a lakáspiaci elemzések, minden napra jut több is, a hatalmas médiazajban néha pont a lényeget nehéz meghallani. Azt, hogy tulajdonképpen mi is az igazi újdonság most.

Venni vagy kivárni, eladni bármi áron vagy visszavonulót fújni? Ez itt a kérdés.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

Az ingatlanközvetítői oldalon helyet foglaló elemzők és az ingatlanirodák tulajdonosai, valamint a hitelközvetítők egyre markánsabban fogalmazzák meg, hogy akinek van pénze, most lenne igazán érdemes ingatlant vásárolnia. A VG Podcastjében nemrég Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa egyenesen úgy fogalmazott, hogy pénz bőven van a vevőknél, akik most ziccerhelyzetben vannak, jelentős alkura nyílt lehetőségük, akár 10 százalékos engedményt is elérhetnek most. (A teljes beszélgetést meghallgathatja a cikk végén található linken keresztül.)

A kereslet és az árnövekedés megtorpanása várható volt, természetes folyamatnak vagyunk tanúi, amelynek lehetnek nyertesei is

– így foglalta össze a lényeget a héten Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Hasonló aspektusból feszegették a helyzetet az Ingatlan.com és a Money.hu szakértői. Az általuk kiadott sajtóközleményben konkrétan arról van szó, hogy duplán jól járnak a vevők. Ez abból jön össze, hogy most kedvező áron, jelentős alku mellett vásárolhatnak, és az így megtakarított milliókkal jobban járnak még akkor is, ha most drága hitelt vesznek fel, hiszen azt később olcsóbbra lehet majd váltani, ha csökkenek a kamatok.

Nagy kérdés, hogy az egyre többek által és egyre egyértelműbben beharangozott használtlakás-piaci árcsökkenés meddig tarthat, és hol van az a legmélyebb pont, ahol az ingatlanpiacra beszállni készülők szeretnének akcióba lépni.

A lakáspiacot mozgató természetes szükségletek, a családalapítás, gyermekvállalás vagy épp a válás, illetve más településre költözés mind-mind olyan körülmény, amire folyamatosan lehet építeni, hiszen folyamatosan újratermelődik. Erre utalt az OTP Ingatlanpont szakértője, amikor azt mondta, hogy a szükségessé váló költözéseket sem lehet az idők végezetéig halogatni.

Mozdíthat a piacon az is, ha mérséklődnek az árak, illetve ha a vevők jobban kihasználják a most éppen táguló alkulehetőségeket és a 2023-ban is elérhető lakástámogatásokat – tette hozzá Valkó Dávid.

Most már hivatalos: befékeztek a lakásárak Januárban már nominális árcsökkenést is látni a kínálatban.

Korábban az olcsó hitelek miatt sokan beleugrottak átgondolatlan vásárlásokba. Ez a korszak a hitelek drágulása miatt véget ért, ismét a komoly vevők dominálnak majd a lakáspiacon Balla Ákos, a Balla Ingatlan alapító-tulajdonosának prognózisa szerint. A lakáspiaci elemzésekkel ugyancsak rendszeresen jelentkező ingatlanközvetítő saját tapasztalataik alapján azt jelezte, hogy az energiahatékony ingatlanok iránt viszont számottevő kereslet tapasztalható, míg a rossz energiafelhasználású ingatlanok iránti érdeklődések száma nagymértékben visszaesett.

A korszerűtlen, energiapazarló ingatlanok csak jelentős, akár 20 százalékos árkedvezménnyel fognak gazdára találni.

Az irányárak ötödét is le tudják már alkudni a vevők a korszerűtlen ingatlanoknál.

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Az árak és a tranzakciók számának alakulása a legizgalmasabb pont, a változás ezeken mérhető pontosan. Az érdeklődők száma az év utolsó hónapjaiban 40-50 százalékkal csökkent, a létrejött tranzakciók számáról hivatalos adat még nincs, becslések szerint 25-30 százalékkal maradhat el a korábbi években mérttől a tavalyi.

Elsőként az áremelkedés üteme lassult, majd elmaradt az inflációtól, ami reálértelemben már árcsökkenés. A nominális árcsökkenésre is vannak már példák, amikor a korábbiakban jellemző négyzetméteráraknál kisebb összeg látszik az adásvételi szerződésekben ugyanazon a környéken. Összehasonlítani az ugyanolyan típusú, felszereltségű, korú és állapotú ingatlanokat lehet adott helyen. Emellett az is

beszédes adat, hogy adott összegből, például 30, 40 vagy 50 millió forintból éppen milyen ingatlant lehet vásárolni.

Döntő érv lehet Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének megállapítása, hogy a vevők most „nem csak szélesebb kínálatból válogathatnak jobb feltételekkel, de többévnyi várakozást is megspórolnak. Életminőségben ez azonnali szintlépést jelent, ami a legtöbb esetben pénzben felbecsülhetetlen a vevők és családtagjaik számára.”

Lépni mielőbb érdemes, hiszen az alkalmi vételekkel kecsegtető kereslethiányos helyzetből hamarosan kínálathiányos piac lehet. Ha az eladók nem tudnak hogyan és miből továbblépni, egyszerűen nem fogják piacra vinni saját ingatlanjukat, vagyis nemcsak a vevők, hanem az eladók is tömegesen kivárnak majd, ami tovább szűkítheti a körforgást.