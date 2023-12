Életjáradékért kínált ingatlanok: kicsi a kínálat, de aki keres, találhat megfelelő lakást Eltartási szerződéssel vagy gondoskodási kötelezettség nélküli életjáradék-fizetéssel ma is lehet ingatlanhoz jutni. Aki most keres ilyen lehetőséget, a piaci ár 40-60 százalékáért talál ilyen lakásokat és házakat. A modell szépséghibája, hogy az akár több százezer forintos havi járadékot előre nem látható ideig, akár több évtizeden át is fizetni kell, és a kínálat sem igazán bőséges.