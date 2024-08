A Balatonnál a kicsi, míg a Tisza-tónál a nagyméretű nyaralókat keresik idén

Amíg továbbra is a Balaton számít a legdrágábbnak, addig a Tisza-tó a legolcsóbb, ahol a vásárolt ingatlanok 62,5 százaléka húszmillió forint alatt kelt el idén. Ez az arány összehasonlításként a Balaton esetében (ahol lényegében budapesti szintűek a négyzetméterárak), csak 2,7 százalék. A magyar tengernél minden második vásárló 40–80 millió forint közötti értékű ingatlant vásárolt az Otthon Centrum összesítése szerint, és nagyon hasonló az arány a Velencei-tónál, valamint a Dunakanyarban is. A különbség abban van, hogy míg a Balaton esetében kiemelkedő még a százmillió forint felett vásárolt ingatlanok aránya is 17,1 százalékkal, addig a másik három térségben ez az arány 5 százalék alatt van.

A legnagyobb arányban továbbra is a téglaházakat keresik. A vályogházak aránya (37,5 százalék) a Tisza-tónál volt a legmagasabb – ez a térségben elterjedt és elérhető építési módból is adódik –, míg a Dunakanyarban a könnyűszerkezetes épületek aránya a számottevő, 10 százalékkal.