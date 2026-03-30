Trump Tower épülhet Magyarország szomszédjánál

A Transylvania Smart City beruházás második szakaszában Kolozsvár nemzetközi repülőtere mellett, a Kolozsvár–Napoca Keleti vasútállomás és a Traian Vuia és Platanilor főutak közelében, egy 5,2 hektáros területen lakó-, kereskedelmi, szolgáltató, egészségügyi és oktatási létesítmények, közintézmények valósulnak meg, zöldterületekkel. A projekt több mint 500 millió dollárba kerül majd – adta hírül az Origo.

Elfogadták a Kolozsváron megvalósuló Transylvania Smart City beruházás második szakaszának tervdokumentációját / Fotó: Havran Zoltán

Okosváros épül Kolozsváron

Ennek nyomán egy új, komplex városrész jön létre, akár 30 emeletes, körülbelül 140 méter magas épületek is felhúzhatók. A lakóépületek az előírások szerint 36 méter magasak, 10-11 emeletesek lehetnek, az intézmények és közszolgáltatást nyújtó létesítmények maximális magassága pedig 12 méter lesz. A zöldterületek a lakóövezet területének legalább 40 százalékát teszik majd ki – írja az Actual de Cluj.

A beruházás központi eleme egy 30 emeletes szállodatorony, amely a Trump Organization révén valósul meg.

Eric Trump, Donald Trump amerikai elnök fia is részt vesz a projektben. A Trump Organization más fejlesztéseket is megvalósít Romániában.

Megjegyzendő, hogy a projekt első szakasza, amely négy, legfeljebb 11 emeletes épületet és egy bölcsődét foglal magában, pereskedés miatt jelenleg szünetel.