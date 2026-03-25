Kezdődik: megépül a valaha volt legnagyobb pláza, egy gyár helyén húzzák fel 500 millió euróért – Erdély csodájára jár egész Románia

Kezdődik a kolozsvári Rivus építése, adta hírül az economica.net. A különféle rendeltetésű épületekből álló komplexumot az egykori Carbochim gyár helyén húzzák fel.

Kolozsvár egyik legértékesebb ingatlanja egy pláza lesz / Fotó: Havran Zoltán

A vállalat 2023-ban adta el a 12 hektáros, a Szamos mellett fekvő telephelyét 42 millió euróért. A professzionális csiszolóanyagokat gyártó üzem nem szűnt meg, két, Kolozsvár külvárosában található ipari ingatlanba költözött. A 73 éve alapított Carbochim egyik részlege a Kolozsvár ipari negyedének számító Szentgyörgyhegyi (Muncii) útra költözött, a másik pedig a város Szamosfalva felőli kijáratához. A költözése 5 millió euróba került, a 160 főt foglalkoztató cég azonban nagyon jól járt a nagyértékű ingatlan értékesítésével, melyért 42 millió eurót kapott – számolt be róla a Maszol.

A legnagyobb pláza az országban

A Rivus központi eleme egy bevásárlóközpont, amely a maga 142 ezer négyzetméterével a legnagyobb lesz az országban. A plázában 400-nál több üzlet és szolgáltató egység kap majd helyet, a helyiségek legnagyobb részét már kibérelték. A bevásárlóközpontban lesz egy Auchan hipermarket, s ott fogják kialakítani

Románia legnagyobb könyvesboltját is.

A pláza mellett lesznek irodaépületek és lakások, s kialakítanak egy szabadtéri mozit is. Az egykori gyár két épületét nem bontják le, hanem átalakítják, az egyikben kulturális központ fog működni, a másikat pedig adminisztrációs célra használják majd. A projekt tulajdonosa az országban már számos plázát működtető Iulius Mall és a holland Atterbury Europe ingatlanfejlesztő. A beruházás értéke meghaladja az 500 millió eurót, amiből 400 millió hitelből származik.

Ez minden idők legnagyobb, ingatlanfejlesztésre nyújtott romániai hitele.

A projektet komoly kritikák érték a civil szféra részéről, mivel a nagy kiterjedésű telek javát beépítik, minimális hely jut zöldövezet számára. Az ingatlanfejlesztők hosszú időn át folytatott reklámkampánnyal igyekeztek kifogni a szelet a kritikusok vitorlájából. Az ingatlanegyüttes átadását a munkálatok kezdetétől számított három éven belül ígérik, vagyis valamikor 2029 elejére.