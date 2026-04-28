Deviza
EUR/HUF364,43 +0,04% USD/HUF311,53 +0,25% GBP/HUF420,52 -0,04% CHF/HUF394,48 -0,28% PLN/HUF85,87 +0,08% RON/HUF71,53 -0,07% CZK/HUF14,96 +0,06% EUR/HUF364,43 +0,04% USD/HUF311,53 +0,25% GBP/HUF420,52 -0,04% CHF/HUF394,48 -0,28% PLN/HUF85,87 +0,08% RON/HUF71,53 -0,07% CZK/HUF14,96 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 153,72 -0,01% MTELEKOM2 484 -0,48% MOL4 072 +0,74% OTP41 980 +0,6% RICHTER12 800 -1,72% OPUS283 -5,65% ANY7 460 -0,54% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 700 0% BUMIX9 128,54 -0,48% CETOP4 402,58 -0,47% CETOP NTR2 757,98 -0,13% BUX133 153,72 -0,01% MTELEKOM2 484 -0,48% MOL4 072 +0,74% OTP41 980 +0,6% RICHTER12 800 -1,72% OPUS283 -5,65% ANY7 460 -0,54% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 700 0% BUMIX9 128,54 -0,48% CETOP4 402,58 -0,47% CETOP NTR2 757,98 -0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ingatlan
város
lakás

Megtorpant a lakáspiac: egyre tovább tart eladni, a vevők pedig egyre keményebben alkudnak

A korábban lendületes magyar ingatlanpiac tavasszal érezhetően lassulni kezdett. A lakáspiac kettészakadt, mert míg a nagyvárosokban a magas árak fékezik a keresletet, addig a kisebb településeken még kitart a vásárlói érdeklődés.
VG
2026.04.28, 11:07
Frissítve: 2026.04.28, 13:21

Lelassult tavasszal a korábban pörgőnek mondható lakáspiac az Ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. 

lakáspiac ingatlan
A lakáspiac kettészakadt, mert míg a nagyvárosokban a magas árak fékezik a keresletet, addig a kisebb településeken még kitart a vásárlói érdeklődés / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A fordulatot az értékesítési idők hosszabbodása és az alkupozíciók változása is jelzi. A fővárosban és a nagyobb vidéki városokban már több idő kell az eladáshoz, miközben a vevők mozgástere is nőtt. 

A kisebb városokban és településeken ugyanakkor még kitart valamennyire a keresleti lendület, részben az Otthon Start programnak köszönhetően. Érdekes ugyanakkor, hogy az OSP keresletélénkítő hatása a nagyobb városokban lényegében lecsengett, mivel a vásárlók elérték a fizetőképességük felső határát. 

A magasabb árakkal rendelkező népesebb településeken a vevők a használt lakások helyett inkább a hasonló árszinten elérhető új ingatlanok irányába fordulnának, ezek viszont egyelőre még nem érkeztek meg nagyobb számban a kínálatba.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a mostani adatok alapján nem hirtelen fordulatról, hanem inkább a korábbi tempós lendület kifulladásáról lehet beszélni. „A lakáspiac az elmúlt másfél évben jelentős élénkülést mutatott, de a friss adatok alapján ez a lendület most egyelőre megpihent. A vevők egyre árérzékenyebbek, az eladóknak pedig szinte mindenhol nagyobb rugalmasságot kell mutatniuk az áralkuban” – tette hozzá.

Az Ingatlan.com az értékesítési időket azoknál a hirdetéseknél vizsgálta, amelyeket a tulajdonosok azzal vettek le az oldalról, hogy az ingatlant eladták. Országosan az átlagos értékesítési idő idén 95 nap volt, szemben az előző év azonos időszakára jellemző 84 nappal. A lassulás különösen a fővárosi lakáspiacon szembetűnő: 

Budapesten a lakások átlagos eladási ideje idén 45 napról 75 napra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. 

A fővárosi házak esetében pedig 106 napról 112 napra nőtt az értékesítési idő.

A megyei jogú városokban szintén hosszabb idő kell a lakások eladásához: az átlagos értékesítési idő 65-66 napról 75 napra nőtt, a házaknál pedig 117 napról 123 napra emelkedett.

A kisebb városokban és a községekben ugyanakkor eltérő kép látszik. A városokban a lakások eladási ideje 95 napról 82 napra csökkent, a községekben és nagyközségekben pedig 108 napról 101 napra mérséklődött. A házaknál viszont ezekben a településtípusokban is lassabb piac rajzolódik ki: a városokban 120 napról 128 napra, a községekben és nagyközségekben 126 napról 131 napra nőtt az átlagos értékesítési idő.

Balogh László szerint ez arra utal, hogy a piac kettévált. Közölte: „A nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás. A kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az Otthon Start még érdemi keresletélénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán.”

Elmondta azt is, hogy a lakáspiaci lassulás a korábbi tapasztalatoknak megfelelően most is a vevőknek kedvez, ők ugyanis bátrabban alkudhatnak a meghirdetett vételárból.

Áprilisban Budapesten az átlagos alkupozíció 3,4 százalékos volt, ami emelkedést jelent a márciusi 2,5 százalékhoz képest. A megyei jogú városokban 3 százalékos átlagos alku látszott, a városokban pedig 5,5 százalékos. A községekben és nagyközségekben szintén 5,5 százalékos volt az átlagos alkupozíció áprilisban. Ez pedig a jelenlegi lakóingatlan-árakat nézve akár egymillió forintos megtakarítást is jelenthet a vevők számára.

Balogh László a területi különbségeket ismertetve elmondta: 

továbbra is igaz, hogy minél kisebb településtípusról van szó, annál nagyobb árengedményt tudnak elérni a vevők. 

A fővárosban az alku mértéke mérsékeltebb, de a márciusról áprilisra látható emelkedés azt jelzi, hogy Budapesten is óvatosabbá váltak a vásárlók.

A jelenlegi piaci helyzetben Balogh László szerint azok az eladók kerülhetnek előnybe, akik pontosabban és reálisan árazzák be az ingatlanukat, és nem zárkóznak el attól, hogy a vevők aktívabban alkudoznak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
