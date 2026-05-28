Elszálltak a panelárak: már alig olcsóbbak a téglalakásoknál
Jelentősen átalakult a vidéki lakáspiac 2026 elejére: a panellakások olyan mértékben drágultak, hogy gyakorlatilag eltűnt a korábbi árkülönbség a téglalakásokhoz képest.
Az Otthon Centrum adatai szerint a megyei jogú városokban a panelek átlagos négyzetméterára már 814 ezer forintnál jár, miközben a téglalakásoké 825 ezer forint. A különbség országos átlagban mindössze 11 ezer forint négyzetméterenként, ami egy átlagos, 50 négyzetméteres lakás esetében alig félmillió forintos eltérést jelent.
A legnagyobb drágulást éppen a panellakások piacán mérték:
- éves szinten 25,7 százalékkal emelkedtek az árak,
- miközben a téglalakások 14,
- a családi házak pedig 11,7 százalékos áremelkedést mutattak.
A folyamat mögött elsősorban az egyetemvárosok erős kereslete áll. Az Otthon Centrum elemzési vezetője, Soóki-Tóth Gábor szerint az Otthon Start Program, a kedvezőbb támogatási környezet és a hitelkamatok alakulása rengeteg vásárlót terelt a piacra, különösen azokban a városokban, ahol magas a fiatalok és a diákok aránya.
A legdrágább panelpiac Debrecenben alakult ki, ahol az átlagos négyzetméterár már meghaladta az egymillió forintot.
A hajdúsági megyeszékhelyen 1,008 millió forint az átlagos panelár, de Győr is megközelítette ezt a szintet 985 ezer forintos átlaggal. A többi nagy egyetemváros sem marad el jelentősen, miközben a kisebb vidéki településeken jóval alacsonyabb árszintek láthatók.
Nagykanizsán például 562 ezer, Szekszárdon pedig 640 ezer forint az átlagos panelnégyzetméterár.
A téglalakások piacán még látványosabbak az eltérések. Debrecen itt is az élen áll:
az átlagos négyzetméterár már 1,17 millió forint, vagyis egy kétszobás lakás akár 8 millió forinttal is drágább lehet, mint egy hasonló méretű panel.
Sopronban közel 947 ezer forintos, míg Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron szintén 900 ezer forint feletti átlagárak jellemzők.
A skála másik végén Nagykanizsa áll, ahol a téglalakások átlagára mindössze 537 ezer forint négyzetméterenként, ami még a helyi panelek árszintjét sem éri el.
A szakértők szerint ennek oka elsősorban az elöregedett lakásállomány és az új építésű projektek hiánya. Míg Debrecenben vagy Győrben folyamatosan jelennek meg új fejlesztések, addig több kisebb vidéki városban alig épülnek új lakások.
A családi házak piacán még nagyobb a szórás. Sopronban az átlagos négyzetméterár már meghaladja az egymillió forintot, míg Debrecenben 800 ezer forint körül alakul. Ezzel szemben Nagykanizsán és Szekszárdon alig haladja meg a 350 ezer forintot az átlagár.
A szakértők szerint a vidéki lakáspiac egyre inkább kettészakad: a nagy, erős gazdaságú és egyetemi központokban tovább emelkedhetnek az árak, míg a kisebb, periférikusabb városok leszakadása folytatódhat.