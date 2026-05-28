Elszálltak a panelárak: már alig olcsóbbak a téglalakásoknál

Jelentősen átalakult a vidéki lakáspiac 2026 elejére: a panellakások olyan mértékben drágultak, hogy gyakorlatilag eltűnt a korábbi árkülönbség a téglalakásokhoz képest.

Már az egymillió forintot is átlépte a panellakások átlagos négyzetméterára / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Az Otthon Centrum adatai szerint a megyei jogú városokban a panelek átlagos négyzetméterára már 814 ezer forintnál jár, miközben a téglalakásoké 825 ezer forint. A különbség országos átlagban mindössze 11 ezer forint négyzetméterenként, ami egy átlagos, 50 négyzetméteres lakás esetében alig félmillió forintos eltérést jelent.

A legnagyobb drágulást éppen a panellakások piacán mérték:

éves szinten 25,7 százalékkal emelkedtek az árak,

miközben a téglalakások 14,

a családi házak pedig 11,7 százalékos áremelkedést mutattak.

A folyamat mögött elsősorban az egyetemvárosok erős kereslete áll. Az Otthon Centrum elemzési vezetője, Soóki-Tóth Gábor szerint az Otthon Start Program, a kedvezőbb támogatási környezet és a hitelkamatok alakulása rengeteg vásárlót terelt a piacra, különösen azokban a városokban, ahol magas a fiatalok és a diákok aránya.

A legdrágább panelpiac Debrecenben alakult ki, ahol az átlagos négyzetméterár már meghaladta az egymillió forintot.

A hajdúsági megyeszékhelyen 1,008 millió forint az átlagos panelár, de Győr is megközelítette ezt a szintet 985 ezer forintos átlaggal. A többi nagy egyetemváros sem marad el jelentősen, miközben a kisebb vidéki településeken jóval alacsonyabb árszintek láthatók.

Nagykanizsán például 562 ezer, Szekszárdon pedig 640 ezer forint az átlagos panelnégyzetméterár.

A téglalakások piacán még látványosabbak az eltérések. Debrecen itt is az élen áll:

az átlagos négyzetméterár már 1,17 millió forint, vagyis egy kétszobás lakás akár 8 millió forinttal is drágább lehet, mint egy hasonló méretű panel.

Sopronban közel 947 ezer forintos, míg Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron szintén 900 ezer forint feletti átlagárak jellemzők.

A skála másik végén Nagykanizsa áll, ahol a téglalakások átlagára mindössze 537 ezer forint négyzetméterenként, ami még a helyi panelek árszintjét sem éri el.