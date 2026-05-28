Éjszakába nyúló NAV-akció a minisztériumban: milliárdos támogatásokat vizsgálnak

Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében.

A NAV már megkezdte a tanúk kihallgatását, miközben a nyomozás a pályázati döntések szabályszerűségét és a támogatások felhasználását vizsgálja.

Az adóhivatal nyomozói május 27-én nagyszabású kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK).

Az akció az éjszakába nyúlt, a hatóságok pedig papíralapú és elektronikus dokumentumokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le.

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a támogatási pályázatok elbírálása és a döntéshozatali folyamat megfelelt-e a jogszabályoknak. A NAV közlése szerint az ügy összetettsége és az érintettek nagy száma miatt további bizonyítási eljárások és kényszerintézkedések is várhatók.

A nyomozás az elmúlt évek egyik legjelentősebb kulturális támogatási ügyévé válhat, mivel a vizsgált támogatási összeg meghaladja a 17 milliárd forintot.

A NAV szerdán házkutatást tartott a kulturális tárca épületében (valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő irodáiban is) a Nemzeti Kulturális Alapban (NKA) történt visszaélések ügyében.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter korábban közölte, hogy felfüggesztette tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját.

A döntést azzal indokolta, hogy a vezető a napvilágra került,

közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs korábbi utasításai alapján.

A miniszter elmondta: belső vizsgálat indul az ügyben, és a tárca minden támogatást megad a hatóságoknak a felelősség teljes körű feltárásához.

A vizsgálat ideje alatt biztosítják az NKTK zavartalan működését, miközben a kormány továbbra is együttműködik a folyamatban lévő hatósági eljárásokkal. A miniszter hétfőn már az NKA kifizetéseinek felfüggesztését is elrendelte.