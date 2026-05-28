Deviza
EUR/HUF355,49 +0,21% USD/HUF306,18 +0,24% GBP/HUF410,34 +0,16% CHF/HUF387,9 +0,08% PLN/HUF83,96 +0,2% RON/HUF67,74 +0,14% CZK/HUF14,63 +0,19% EUR/HUF355,49 +0,21% USD/HUF306,18 +0,24% GBP/HUF410,34 +0,16% CHF/HUF387,9 +0,08% PLN/HUF83,96 +0,2% RON/HUF67,74 +0,14% CZK/HUF14,63 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 080,15 -0,57% MTELEKOM2 590 -0,39% MOL3 778 +0,74% OTP40 320 -1,22% RICHTER12 370 -0,65% OPUS329,5 +1,06% ANY7 900 +0,38% AUTOWALLIS146 0% WABERERS4 550 +1,54% BUMIX9 170,45 +0,51% CETOP4 549,69 -0,21% CETOP NTR2 853,22 -0,64% BUX131 080,15 -0,57% MTELEKOM2 590 -0,39% MOL3 778 +0,74% OTP40 320 -1,22% RICHTER12 370 -0,65% OPUS329,5 +1,06% ANY7 900 +0,38% AUTOWALLIS146 0% WABERERS4 550 +1,54% BUMIX9 170,45 +0,51% CETOP4 549,69 -0,21% CETOP NTR2 853,22 -0,64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
csip
samsung
SK Hynix
tőzsde
rali
Micron
SanDisk

Valami az olajéhségnél is jobban gyötri a világgazdaságot: kielégíthetetlen a kereslet, mindent felszív a piac – ez az iparág húzza ki a tőzsdéket a válságból

A dotcomkorszak hajnala óta nem szárnyalt úgy a csipipar, mint az idei év első száz kereskedési napján. Kielégíthetetlen a globális csipkereslet. A mezei félvezetőktől a mesterségesintelligencia-gyorsítókig mindent felszív a piac. Ez az iparág húzta ki a tőzsdéket az iráni háború okozta olajválságból.
Faragó József
2026.05.28, 12:54
Frissítve: 2026.05.28, 13:13

Rekordszintre emelkedett az amerikai félvezetőipar 30 reprezentánsát leképező PHLX Semiconductor Index, melynek első kosarát 1993-ban állították össze Philadelphiában. Idén több száz százalékot emelkedtek a csipgyártók, ami a mesterségesintelligencia- (MI) korszak mércéjével is feltűnő teljesítmény. Az iparág kihúzta a tőzsdéket az iráni háború olajválságából. 

amerikai csipgyártók
Kielégíthetetlen a csipéhség / Fotó: William Potter

Kicsiny csipek húzták ki a tőzsdét egy nagy gödörből

Jól jelzi az iparág növekvő súlyát, hogy a Samsung, a Micron és az SK Hynix bekerült az ezermilliárd dolláros cégek közé, míg az Advanced Micro Devices most magasabb értékeléssel rendelkezik, mint a JPMorgan Chase.

A befektetők lelkesednek a mesterséges intelligencia apró építőköveiért, s ez kihúzta a tőzsdét a háborús visszaesésből.

A félvezetőindex (PHLX) idén eddig bő 80 százalékot emelkedett, amihez

hasonló teljesítményt utoljára 1995-ben látott a piac 

az év első száz kereskedési napján, még évekkel a dotcombuborék előtt.

Az index vállalatainak piaci kapitalizációja 5700 milliárd dollárral növekedett – a Dow Jones Market Data szerint.

A rali hátterében a globális memóriacsip-hiány húzódik, ami elképesztő nyereséget hoz a csipgyártóknak világszerte. 

  • A kereslet szinte minden csipkategóriában megugrott: az Intel, Arm Holding és az Advanced Micro Devices által gyártott, egyszerűbb CPU-któl kezdve az Nvidia által kínált MI-gyorsítókig (GPU).
  • Amíg egy Nvidia B200 GPU bérlésének óradíja februárban 2,66 dollár volt, most 5,27 dollárba kerül – az Ornn adatszolgáltató szerint. 

 

Profitnyomás alatt a P/E mutatók

Figyelmeztető jel, hogy az MI-infrastruktúrával kapcsolatos összes magánpiaci ügylet összege a tavalyi utolsó negyedévben mért 80 milliárd dollárhoz képest valamelyest csökkent az idei első három hónapban – az iparági kutató, a PitchBook szerint. Ami azért fontos, mert ugyan az ügyletek száma alapján a kockázati tőke vezet, ám az ügyletek mérete szerint, a magántőke szerepe meghatározó az MI-infrastruktúrában.

A magas árazás ellenére is izgalmasak a félvezetőrészvények, mert 

a csipcégek kiugró profitja visszanyomta az árfolyam-nyereség arányt. 

  • Az indexkosár vállalatai nemrégiben még 26-szoros áron forogtak a következő 12 hónapban várható nyereségükhöz képest, szemben a 10 éves átlagos 21-es P/E arányukkal.  
  • Például a Micron nyeresége annyival nőtt, hogy a részvények a következő 12 hónapra a vállalat által várt nyereség 10-szeresén forognak, szemben a széles piacot leképező S&P 500 indexkosár 22-szeres P/E mutatójával.

Kísért a dotcomkorszak?

Nem csak a félvezetőindex idei első száznapos teljesítménye idézi a gyászos tőzsdeomlásba fulladt dotcomkorszakot. Az is feltűnő, hogy a kötvényekkel szembeni részvénykockázati prémium szinte teljesen elolvadt. Ilyet utoljára a dotcomlufi idején látott a piac. 

A tőzsdei hagyomány és a közgazdasági elmélet szerint, hosszú távon a részvényeknek magasabb jutalmat kell adniuk, mint a kötvényeknek, mert a kincstári eszközök biztonságosabbak és kiszámíthatóbbak, mint a részvények. Ehhez képest hónapok óta zérusközeli a részvények kockázati prémiuma.

A széles piaci S&P 500 részvénykockázati prémiuma
Veszélyes párhuzam a dotcomkorszakkal

Valójában az a kérdés:  

  • a rekordszintek közelében értékelt részvénypiac képes-e még további tartós növekedésre?

Kulcsszerepben a mesterséges intelligencia:

  • vajon kifullad,
  • vagy rohamosan terjed a gazdaságban?

A kielégíthetetlen globális csipkereslet azt a vélekedést erősíti, hogy az MI átitatja az egész világgazdaságot.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu