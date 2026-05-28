Valami az olajéhségnél is jobban gyötri a világgazdaságot: kielégíthetetlen a kereslet, mindent felszív a piac – ez az iparág húzza ki a tőzsdéket a válságból

Rekordszintre emelkedett az amerikai félvezetőipar 30 reprezentánsát leképező PHLX Semiconductor Index, melynek első kosarát 1993-ban állították össze Philadelphiában. Idén több száz százalékot emelkedtek a csipgyártók, ami a mesterségesintelligencia- (MI) korszak mércéjével is feltűnő teljesítmény. Az iparág kihúzta a tőzsdéket az iráni háború olajválságából.

Kielégíthetetlen a csipéhség / Fotó: William Potter

Kicsiny csipek húzták ki a tőzsdét egy nagy gödörből

Jól jelzi az iparág növekvő súlyát, hogy a Samsung, a Micron és az SK Hynix bekerült az ezermilliárd dolláros cégek közé, míg az Advanced Micro Devices most magasabb értékeléssel rendelkezik, mint a JPMorgan Chase.

A befektetők lelkesednek a mesterséges intelligencia apró építőköveiért, s ez kihúzta a tőzsdét a háborús visszaesésből.

A félvezetőindex (PHLX) idén eddig bő 80 százalékot emelkedett, amihez

hasonló teljesítményt utoljára 1995-ben látott a piac

az év első száz kereskedési napján, még évekkel a dotcombuborék előtt.

Az index vállalatainak piaci kapitalizációja 5700 milliárd dollárral növekedett – a Dow Jones Market Data szerint.

A rali hátterében a globális memóriacsip-hiány húzódik, ami elképesztő nyereséget hoz a csipgyártóknak világszerte.

A kereslet szinte minden csipkategóriában megugrott: az Intel, Arm Holding és az Advanced Micro Devices által gyártott, egyszerűbb CPU-któl kezdve az Nvidia által kínált MI-gyorsítókig (GPU).

Amíg egy Nvidia B200 GPU bérlésének óradíja februárban 2,66 dollár volt, most 5,27 dollárba kerül – az Ornn adatszolgáltató szerint.

Profitnyomás alatt a P/E mutatók

Figyelmeztető jel, hogy az MI-infrastruktúrával kapcsolatos összes magánpiaci ügylet összege a tavalyi utolsó negyedévben mért 80 milliárd dollárhoz képest valamelyest csökkent az idei első három hónapban – az iparági kutató, a PitchBook szerint. Ami azért fontos, mert ugyan az ügyletek száma alapján a kockázati tőke vezet, ám az ügyletek mérete szerint, a magántőke szerepe meghatározó az MI-infrastruktúrában.

A magas árazás ellenére is izgalmasak a félvezetőrészvények, mert

a csipcégek kiugró profitja visszanyomta az árfolyam-nyereség arányt.

Az indexkosár vállalatai nemrégiben még 26-szoros áron forogtak a következő 12 hónapban várható nyereségükhöz képest, szemben a 10 éves átlagos 21-es P/E arányukkal.

Például a Micron nyeresége annyival nőtt, hogy a részvények a következő 12 hónapra a vállalat által várt nyereség 10-szeresén forognak, szemben a széles piacot leképező S&P 500 indexkosár 22-szeres P/E mutatójával.

Kísért a dotcomkorszak?

Nem csak a félvezetőindex idei első száznapos teljesítménye idézi a gyászos tőzsdeomlásba fulladt dotcomkorszakot. Az is feltűnő, hogy a kötvényekkel szembeni részvénykockázati prémium szinte teljesen elolvadt. Ilyet utoljára a dotcomlufi idején látott a piac.