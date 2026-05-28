Pattant a SZIT az osztalékfizetés napján: sokan visszaforgatják a kapott pénzt

Megbízható osztalékfizető a Graphisoft Park. Bár idén feltűnő volt a szelvényvágás utáni kiárazódás, ám úgy tűnik, sokan máris betáraznak.
Faragó József
2026.05.28, 15:27
Frissítve: 2026.05.28, 17:00

Mától fizet osztalékot a Graphisoft Park. A részvény élénk – már délelőtt félmillió eurós – forgalommal 2-4 százalékot pattant. Úgy tűnik, a kapott pénzt visszaforgatják a részvényesek. 

Megbízható osztalékfizető / Fotó: Graphisoft Park

Már fizetik a gáláns osztalékot

A Graphisoft Park közgyűlése gáláns osztalékjavaslatot fogadott el. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) részvényenként 1,83 eurót fizet, miután az eredmény 90 százalékát kiosztják:

  • az állandó és rendszeres tevékenység eredménye után 0,84 eurót, 
  • az egyszeri (rendkívüli) bevétel után pedig 0,99 eurót.

A részvény május 14-én forgott utoljára osztalékszelvénnyel. Akkor 17 eurón jegyezték, vagyis az osztalékhozam 10,76 százalék volt.

A kurzus május 22-ig 14,40 euróra süllyedt, vagyis 

az osztalék mértékénél nagyobb kiárazódás történt. 

  • Ami azért meglepő, mert GSPark évek óta úgymond duplán fizet, amennyiben 2023 óta egyszer sem árazódott ki az osztalék. Tavaly részvényenként 71 centet fizetett a SZIT-társaság, tavalyelőtt  70 centet, azelőtt pedig 201 forintot részvényenként.  
  • A mostani váratlan kiárazódásban annak is szerepe lehet, hogy 2026 végén lejár az egyik leányvállalat által felvett kedvezményes hitel, melyből a lejáratkor még fennálló 11,6 millió euró hitelrészletet refinanszírozni kell, s ez évi 500 ezer euró többletkamatot jelent. Bár a közgyűlésen felmerült, hogy a rendkívüli osztalékot (99 eurócentet) fordítsák hiteltörlesztésre, ám ezt a lehetőséget a közgyűlés elvetette.  
GSPARK részvény17:20:00
Árfolyam: 15,35 EUR 0 / +4,42 %
Forgalom: 515 221 EUR
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Fundamentális hír nem illeszthető a mai felpattanás mögé. Valószínű, hogy 

az osztalékot visszaforgatják a részvényesek. 

A SZIT-részvények általában megbízható osztalékfizetők, s jellemzően az eredmény 90 százaléka osztalék.

Néha a SZIT-részvényeseket is érhetik azért meglepetések: a piac élénken emlékszik arra, hogy az Appeninn közgyűlésén tavaly látványosan elbukott a részvényenként 120 forintos osztalékjavaslat. 

A szabályozó csak a javaslattételt írja elő az elvárt osztalékra, ám annak kifizetése nem kötelező,

 simán leszavazhatja a közgyűlés.  

Az úgynevezett elvárt osztalék:

  • a nettó nyereség 90 százaléka,
  • vagy a szabad pénzeszközök 90 százaléka.    

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
