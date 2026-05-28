Pattant a SZIT az osztalékfizetés napján: sokan visszaforgatják a kapott pénzt

Mától fizet osztalékot a Graphisoft Park. A részvény élénk – már délelőtt félmillió eurós – forgalommal 2-4 százalékot pattant. Úgy tűnik, a kapott pénzt visszaforgatják a részvényesek.

Már fizetik a gáláns osztalékot

A Graphisoft Park közgyűlése gáláns osztalékjavaslatot fogadott el. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) részvényenként 1,83 eurót fizet, miután az eredmény 90 százalékát kiosztják:

az állandó és rendszeres tevékenység eredménye után 0,84 eurót,

az egyszeri (rendkívüli) bevétel után pedig 0,99 eurót.

A részvény május 14-én forgott utoljára osztalékszelvénnyel. Akkor 17 eurón jegyezték, vagyis az osztalékhozam 10,76 százalék volt.

A kurzus május 22-ig 14,40 euróra süllyedt, vagyis

az osztalék mértékénél nagyobb kiárazódás történt.