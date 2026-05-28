Forintárfolyam: nincs erő a magyar pénzben, sorra húz el mellette a dollár, az euró és a zloty

A régiós fizetőeszközökkel szemben is rontott pozícióin a magyar valuta. A cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,25 százalékkal drágult.

Az Erste jegyzetében a piacmozgató tényezők közé sorolja, hogy a KSH által reggel publikált munkanélküliségi-ráta stabil maradt áprilisban. A forint a dollár erősödésével párhuzamosan gyengül, miközben a magyar miniszterelnök ma Brüsszelbe utazik, és várhatóan pénteken tárgyal majd Ursula Von der Leyennel a hazai uniós források ügyében.

Az európai tőzsdéken az eladók vannak többségben, a meghatározó nyugati indexek közül a londoni FTSE 100 0,7 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,4 százalékkal, a fankfurti DAX pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.

Csak a Mol állja a sarat a magyar nagypapírok közül

A pesti börzén is borús az összkép: a BUX 0,7 százalékos mínusznál, 130 970 pont környékén fordult rá a délutánra. A magyar blue chipe közül

egyedül a Mol drágult, 0,6 százalékkal.

Az OTP árfolyama 1,2 százalékkal esett,

a Richter papírjai egy százalékot csúsztak vissza,

a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal ereszkedett lejjebb.

A globális olajpiac két legfontosabb benchmarkja közül a Brent árfolyama 1,8 százalékkal, hordónként 96 dollárra erősödött, a WTI jegyzése pedig szintén 1,8 százalékkal, 90 dollár fölé emelkedett.