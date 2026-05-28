Forintárfolyam: nincs erő a magyar pénzben, sorra húz el mellette a dollár, az euró és a zloty

Borús hangulat irányítja a tőzsdéket csütörtökön, az iráni helyzet az olajat és a dollárt drágítja. A forint gyengüléssel reagált a kedvezőtlen geopolitikai fejleményekre.
K. T.
2026.05.28, 12:15
Frissítve: 2026.05.28, 13:20

A közel-keleti feszültségek felerősödése mozgatja csütörtökön a piacokat, az eszközök pedig az ilyenkor megszokott módon reagáltak az újabb amerikai támadásra: a tőzsdeindexek lefordultak, a dollár mint menekülőeszköz erősödik, az olaj drágul. A nemzetközi hangulat gyengülő pályára állította csütörtökön a forintot, a hazai részvények is esnek, a magasabb olajárból profitáló Mol kivételével.

Gyengélkedik a forint csütörtökön, a tőzsdéken is borús a hangulat / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai fizetőeszköz kisebb hullámzások mellett értékelődött le a főbb devizák ellenében. Az euró jegyzése kora reggel 356 forint felett is járt, innen a 355-ös szint jelentette a legerősebb pontot délelőtt. A nap második felére fordulva 355,4 forinton váltják a közös európai fizetőeszközt, ami 0,25 százalékos gyengülés.

A dollárt az óvatos befektetői hangulat erősíti, az euróval szemben 0,1 százalékot, a forinthoz képest pedig 0,4 százalékot javított az amerikai pénz. A dolár-forint keresztárfolyamot kereken a 306-os szinten érte a déli harangszó.

A régiós fizetőeszközökkel szemben is rontott pozícióin a magyar valuta. A cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,25 százalékkal drágult.

Az Erste jegyzetében a piacmozgató tényezők közé sorolja, hogy a KSH által reggel publikált munkanélküliségi-ráta stabil maradt áprilisban. A forint a dollár erősödésével párhuzamosan gyengül, miközben a magyar miniszterelnök ma Brüsszelbe utazik, és várhatóan pénteken tárgyal majd Ursula Von der Leyennel a hazai uniós források ügyében.

Az európai tőzsdéken az eladók vannak többségben, a meghatározó nyugati indexek közül a londoni FTSE 100 0,7 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,4 százalékkal, a fankfurti DAX pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.

Csak a Mol állja a sarat a magyar nagypapírok közül

A pesti börzén is borús az összkép: a BUX 0,7 százalékos mínusznál, 130 970 pont környékén fordult rá a délutánra. A magyar blue chipe közül 

  • egyedül a Mol drágult, 0,6 százalékkal. 
  • Az OTP árfolyama 1,2 százalékkal esett, 
  • a Richter papírjai egy százalékot csúsztak vissza, 
  • a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal ereszkedett lejjebb.

A globális olajpiac két legfontosabb benchmarkja közül a Brent árfolyama 1,8 százalékkal, hordónként 96 dollárra erősödött, a WTI jegyzése pedig szintén 1,8 százalékkal, 90 dollár fölé emelkedett.

