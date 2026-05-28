Taxisblokád a BL-döntő hétvégéjén Budapesten: kommunikációs zavarnak tűnik, de közlekedési káosz is lehet belőle
A BL-döntő miatt életbe lépő lezárások, forgalomkorlátozások és terelések eleve komoly kihívást jelentenek a fővárosban közlekedőknek. Erre érkezett rá a taxisok tiltakozási fenyegetése, amely szerint a legforgalmasabb budapesti csomópontokat és a döntő helyszínének környékét is blokád alá vonhatják. A helyzet azért különösen érzékeny, mert a taxisok attól tartanak: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hosszabb távon megszüntetné a jelenlegi fix hatósági tarifarendszert, és helyette dinamikus, algoritmusalapú árazást vezetne be – mutatja be összeállításában az Origo.
A taxisok szerint a megélhetésük a tét
A lap cikkében bemutatja, hogy a magánszemélyek szállításával foglalkozók érdekvédelmi szervezetei szerint a dinamikus árképzés kiszolgáltatná a piacot a nagy nemzetközi platformoknak, például az Ubernek vagy a Boltnak. Úgy vélik,
a kereslethez igazodó árak végül a szolgáltatások drágulásához vezetnének, miközben a multinacionális fuvarszervezők egyre nagyobb jutalékot vonnának el a sofőröktől.
A taxisok attól is tartanak, hogy egy nagyobb esemény (mint a BL-döntő) vagy rossz idő esetén elszabadulnának az árak. Egy sportrendezvény vagy koncert után például csak a tehetősebb utasok engedhetnék meg maguknak a taxizást a kereslet-kínálat szabályainak érvényesülése mellett, miközben a város más részein súlyos járműhiány alakulhatna ki.
A főváros szerint félreértették a javaslatot
A Főpolgármesteri Hivatal igyekezett lehűteni a kedélyeket. Kiss Ambrus főigazgató közölte: a Fővárosi Közgyűlés elé nem kerül olyan előterjesztés, amely megszüntetné a hatósági árakat.
A városvezetés szerint a BKK anyagában ugyan valóban szerepelt a sávos vagy szabadáras rendszer mint hosszabb távú szakmai lehetőség, de jelenleg nem ez van napirenden.
A közgyűlés elé kerülő csomag ehelyett két fő elemet tartalmaz:
- 27 százalékos tarifaemelést,
- valamint szigorúbb fellépést az illegális vagy szabálytalan taxisokkal szemben.
A tervezett tarifaemelés alapján:
- az alapdíj 1100 forintról 1400 forintra,
- a kilométerdíj 440-ről 560 forintra,
- a várakozási díj pedig percenként 110-ről 140 forintra nőne.
Emellett a repülőtéri fuvarokra ezerforintos fix felárat is bevezetnének.
Miért ragaszkodik ennyire a fix árhoz a taxisszakma?
A jelenlegi rendszer 2013-ban született meg, miután a budapesti taxipiac éveken át kaotikus állapotban működött. Akkoriban egyszerre volt jelen az agresszív árverseny és a túlárazó „hiénataxizás”, ami komoly károkat okozott az utasoknak és a szakmának is.
A fix hatósági ár három fontos változást hozott: megszüntette az árháborút, kiszámíthatóbb megélhetést adott a sofőröknek, és átláthatóbbá tette az árakat az utasok számára.
A rendszer ugyanakkor komoly költségeket is a taxisokra terhelt: kötelezővé vált többek között a sárga autó, a bankkártyás fizetés és a szigorú műszaki megfelelés.
A budapesti taxisok az elmúlt években többször is utcára vonultak, de, a gyakori félreértéssel szemben, a szakma nem a hatósági árak ellen tiltakozott, még akkor sem, ha egyes fuvarozók érdekeinek a szabadáras szolgáltatásnyújtás jobban megfelelt volna:
- 2016-ban az Uber ellen tiltakoztak, és napokra megbénították a belvárost;
- 2022-ben és 2024-ben az infláció és az emelkedő költségek miatt követeltek tarifaemelést;
- 2025-ben pedig az Erzsébet híd lezárásával demonstráltak.
A szakma szerint az infláció teljesen felemésztette az elmúlt évek díjemeléseit, ezért továbbra is szükség van korrekcióra.
A másik oldal szerint a fix ár már gátolja a versenyt
A Gazdasági Versenyhivatal és több piacpárti közgazdász szerint ugyanakkor a jelenlegi modell hosszú távon fenntarthatatlan, és erre már évekkel korábban figyelmeztettek.
A kritikusok szerint a szabadabb árképzés:
- olcsóbb utazást hozhatna a kevésbé forgalmas időszakokban,
- csökkenthetné a csúcsidős taxihiányt,
- és innovációra kényszerítené a szolgáltatókat.
Szerintük a modern alkalmazások már most is képesek előre fix végösszeget mutatni az utasoknak, ami kiszámíthatóbbá teszi az utazást, miközben megszünteti a kerülőutakból vagy a dugókból adódó vitákat.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.