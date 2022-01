A kisegítő szakmák népszerűtlenek?

A statisztikákat és hivatalos jelentéseket alapul véve igen. Napjainkban a kisegítő munkák egy cseppet sem keresettek. Legyen szó kőműves munkáról, konyhai kisegítésről vagy éppen a nővérek keze alá dolgozó munkaerőről. Önmagában a „kulimunka” nem kedvelt, ez a nem kicsit negatív hangzású kifejezés pedig elterjedt a köztudatban. Pedig az állások között nézegetve bátran kijelenthető, hogy a felajánlott fizetés mértéke a legtöbb esetben kimagasló.

De nemcsak ez a terület van bajban. A mesteremberek száma is megcsappant. Határozottan nehéz megbízható szakembert találni, akivel a tervezés sem esélytelen mutatvány. Sokan kisebb feladatokat már be sem vállalnak, miközben például egy csöpögő vécé nem feltétlenül saját kezűleg megszerelhető probléma. Úgyhogy ezen a téren is tapasztalhatóak fennakadások, igaz néhány évvel ezelőtt az oktatási feltételek is átalakultak. A váltás pedig nem volt problémáktól mentes.

A műszakozás sem tartozik a legszeretettebb feltételek közé, miközben egyes munkafolyamatok elvégzésénél kikerülhetetlen a minimum kettő, de inkább három műszak beiktatása. Viszont mindez nem azt jelenti, hogy nincsen a piacon szabad munkaerő-kapacitás. Sokkal inkább a válogatósságot mutatja és azt, hogy egyre több a kritérium, amiknek vagy megfelelnek a munkaadók, vagy nem. A fluktuáció is jelentős. Míg egykor a munkavállalói habitus részét képezte a nem egyszer élethosszig tartó hűség, addig napjainkban ez a mentalitás átalakult. Kár lenne ezt a változást jónak vagy rossznak ítélni, egyszerűen jelenleg ez a helyzet. Akinek nem tetszik az, amit a munkahelyén tapasztal, könnyedén továbbléphet, új utak után kutatva.

Mi a sikeres állástalálás titka?

Egy jól megírt, tapasztalati tudáson alapuló önéletrajzzal és adott esetben motivációs levéllel alaposan bebiztosítható a siker, hiszen a munkaadó legtöbbször erre a pár dokumentumra alapozva alakít ki egy képet a leendő munkatársáról, ami a személyes, vagy jelen világhelyzetben az online állásinterjún természetesen tovább formálódhat. De a nyílt, őszinte kommunikáció mindenkor megtérülő stratégia.

A tapasztalat megfizethetetlen érték, de kezdőként sincsen ok pánikra, hiszen a lelkesedés, az innovatív szemlélet együttesen agilis, tettre kész munkaerőt fest le. Márpedig a legtöbben pontosan ilyen mentalitású embereket kutat. Akikben megvan a vágy a fejlődésre, ugyanakkor a cselekvés sem marad ki a képletből. Összefoglalva: a statisztikák feletti aggódás helyett a legjobb belevágni a keresésbe, így akadálytalanul feltűnhetnek a megfelelőnek ítélt állások.