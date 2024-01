Mivel a téli szünet a szokásosnál tovább, egészen január 7-ig eltart, van ideje diáknak, tanárnak, és kisebb mértékben a munkába azért feltehetőleg visszatért szülőnek is, hogy áttekintsék: mi vár rájuk 2024 első negyedévében – a pedagógusokra például rég várt béremelés. Aztán mindenkire egy zsúfolt első negyedév.

Zsúfolt lesz az iskolába visszatérés utáni program, egyelőre viszont még a szabadidős tevékenységeké a terep.

Fotó: Flajsz Péter/Komárom-Esztergom megyei 24 Óra

Ez a fizetésemelés régi adósság a pedagógusokkal szemben, ugyanakkor a legutóbbi országgyűlési választások évében, 2022-ben a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely úgy nyilatkozott, hogy ez lesz a ciklus legnagyobb bérfejlesztési programja – a megvalósításához most érhetünk el.

A szakképzésben dolgozók kimaradnak a nagy emelésből

Miután decemberben elkezdtek csordogálni az EU-s források, a karácsony előtt megtartott Kormányinfón némi meglepetésre rögtön 32 százalékos emelésről számolt be Orbán Viktor.

Az a tervünk, hogy megindítunk egy hároméves bérfejlesztési programot, 2024. január elsejével 32,2 százalékos béremelést akarunk végrehajtani, majd ennél kisebbet 2025-ben és 2026-ban

– folytatta a miniszterelnök, megjegyezve, hogy saját erőből öt-hat év kellene a bérrendezésre, az EU-s forrásokkal viszont csak három.

A nagy cél a 800 ezer forintos tanárfizetés, amiről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is többször nyilatkozott – ám ettől azért még odébb vagyunk.

Ehhez jön még, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) felhívta a figyelmet: ez a mostani béremelési hullám a szakképzésben dolgozókra nem vonatkozik – ők Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szakképzésért felelős helyettes államtitkára december eleji nyilatkozata szerint 10 százalékos emelésre számíthatnak.

A pedagógusbéreknek 2025-re el kéne érniük az átlagkeresetek 80 százalékát

A többiek béremelési tervezetét ugyanakkor társadalmi vitára bocsátotta a kormány, elvileg január 6-ig lehet véleményezni. Ugyanakkor közben a Belügyminisztérium már ki is hirdette, milyen sávozás szerint alakulnak a bruttó pénzek, mire a PDSZ kiszámolta melléjük a nettó értékeket:

Gyakornok: bruttó 528 800 forint, nettó 430 972 forint

Pedagógus I.: bruttó 538 000, nettó 357 770 forint

Pedagógus II.: bruttó 555 000, nettó 369 075 forint

Mesterpedagógus: bruttó 630 000, nettó 418 950 forint

Kutatótanár: bruttó 750 000, nettó 498 750 forint

Hamarosan döntenie kell a továbbtanulásról a családi kupaktanácsnak.

Fotó: Shutterstock

A középtávú cél, hogy a pedagógusok bére elérje az átlagkeresetek 80 százalékát, ezt az Európai Uniónak tett vállalás szerint 2025-re kéne elérni, úgyhogy jövőre újabb, 20,8 százalékos emelés jöhet.

Zsúfolt a naptár: közeleg sok határidő

Eseménydúsan alakult tehát az óév vége-újév eleje, pedig a tanítás még szünetel.

Ezúttal a szokásosnál hosszabb a téli pihenő, aminek a barátibb fűtésszámlák okán az oktatási intézmények gazdasági munkatársai is örülnek a diákok mellett,

a szülőknek azonban vegyesek lehetnek az érzéseik, hiszen a munkába feltehetőleg azért vissza kell térni már ezen a héten.

Viszont a gyerekeknek és a tanároknak is zsúfolt lesz a januárjuk a visszatérésük után, hiszen közeleg az első félév vége az általános és középiskolákban, ráadásul utóbbiakba a felvételik írásbeli részét is e hónapban tartják – az már a februárhoz tartozik, hogy technikailag a tavaszi érettségikre is a tél vége előtt kell jelentkezni.

Sorba rendezve így festenek a mérföldkövek az első negyedévében:

Az pedig már a felsőoktatáshoz tartozik, hogy február 15-ig kell jelentkezni az ősszel induló képzésekre is. Az Oktatási Hivatal felhívta a figyelmet:

a már hozzáférhető Felsőoktatási tájékoztató január végéig még frissülhet a hivatalos kiegészítéssel,

amely tartalmazza a megjelenés után történt esetleges változásokat. Ezeket nyilván érdemes átnézni a végső döntés és jelentkezés előtt, aminek a technikai menetéhez ugyancsak készítettek kisokost a felvi.hu-n.