Magnew-vezér: egy üzletember, aki nélkül nem lett volna Magyarországon VHS-korszak

„Egy vállalkozó attól vállalkozó, hogy nincs olyan élethelyzet, aminél ne azon járna a feje, hogy mit lehet megváltoztatni és jobbá és szebbé tenni” – mondta a Kávészünet legújabb epizódjában Nagy György, a Magnew Kft. és a Duplitec Kft. alapítója és tulajdonosa. Az MBH Bank közreműködésével megvalósuló, szombatonként megjelenő műsorunkban olyan magyar vállalkozókat mutatunk be, akik maradandót alkottak pályafutásuk alatt.

A 90-es évek Magyarországán valószínűleg nem nagyon volt olyan filmkedvelő magyar, aki ne találkozott volna a termékeivel. A nagy videóforgalmazóknak, mint a Vicónak vagy az Intercomnak is ő gyártotta a VHS-kazettákat. Elmondása szerint a gyártási technológiát egy londoni tárgyalása közben, egy újságcikkben pillantotta meg, aztán Amerikában gyártották ezeket a kazettákat, ebből nőtte ki magát a Magnew Kft. Nagy György azonban pontosan emlékszik arra, amikor az iparág egyik pillanatról a másikra kimúlt.

A legnagyobb pofon, amit nagyon kevesen élnek meg, az volt, amikor 2005 végén kihozta a Tesco a 8000 forintos dvd-lejátszót karácsonyra. Decemberben még 70 százalékos kihasználtság mellett termelt a gyár, majd februárra leesett 20-30 százalékra, és abban a pillanatban megszűnt a műsoros VHS-kazetta

– emlékezett visssza a Duplitec Kft. történetére.

A műsorban beszélt az utódlás nehézségeiről is, szerette volna, ha a fia beülne a helyére, de hiába lenne meg a szakértelme, egyelőre nem tervezi átvenni a cégvezetést. A vállalatvezető mindene a zene és a sport, aki ismeri, az „teniszbolondnak” tartja.