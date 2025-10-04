Deviza
EUR/HUF388.2 -0.04% USD/HUF330.69 0% GBP/HUF445.83 +0.04% CHF/HUF415.63 0% PLN/HUF91.28 -0.02% RON/HUF76.32 0% CZK/HUF16.01 0% EUR/HUF388.2 -0.04% USD/HUF330.69 0% GBP/HUF445.83 +0.04% CHF/HUF415.63 0% PLN/HUF91.28 -0.02% RON/HUF76.32 0% CZK/HUF16.01 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Duplitec Kft
MBH Bank Nyrt
kávészünet
podcast

Magnew-vezér: egy üzletember, aki nélkül nem lett volna Magyarországon VHS-korszak

Reményteli időszakként élte meg a rendszerváltást követő éveket Nagy György, a Magnew Kft. és a Duplitec Kft. alapítója és tulajdonosa, akivel a Kávészünet legújabb epizódjában beszélgettünk. A 90-es évek Magyarországán gyakorlatilag nem volt olyan ember, aki ne találkozott volna a termékeivel. A nagy videóforgalmazóknak, mint a Vicónak vagy az Intercomnak is ő gyártotta a VHS-kazettákat. A műsorban pontosan emlékezett arra pontra, amikor leáldozott a VHS-kazetták kora Magyarországon.
Járdi Roland
2025.10.04., 19:04

„Egy vállalkozó attól vállalkozó, hogy nincs olyan élethelyzet, aminél ne azon járna a feje, hogy mit lehet megváltoztatni és jobbá és szebbé tenni” mondta a Kávészünet legújabb epizódjában Nagy György, a Magnew Kft. és a Duplitec Kft. alapítója és tulajdonosa. Az MBH Bank közreműködésével megvalósuló, szombatonként megjelenő műsorunkban olyan magyar vállalkozókat mutatunk be, akik maradandót alkottak pályafutásuk alatt.

 

A 90-es évek Magyarországán valószínűleg nem nagyon volt olyan filmkedvelő magyar, aki ne találkozott volna a termékeivel. A nagy videóforgalmazóknak, mint a Vicónak vagy az Intercomnak is ő gyártotta a VHS-kazettákat. Elmondása szerint a gyártási technológiát egy londoni tárgyalása közben, egy újságcikkben pillantotta meg, aztán Amerikában gyártották ezeket a kazettákat, ebből nőtte ki magát a Magnew Kft. Nagy György azonban pontosan emlékszik arra, amikor az iparág egyik pillanatról a másikra kimúlt.

A legnagyobb pofon, amit nagyon kevesen élnek meg, az volt, amikor 2005 végén kihozta a Tesco a 8000 forintos dvd-lejátszót karácsonyra. Decemberben még 70 százalékos kihasználtság mellett termelt a gyár, majd februárra leesett 20-30 százalékra, és abban a pillanatban megszűnt a műsoros VHS-kazetta

emlékezett visssza a Duplitec Kft. történetére. 

A műsorban beszélt az utódlás nehézségeiről is, szerette volna, ha a fia beülne a helyére, de hiába lenne meg a szakértelme, egyelőre nem tervezi átvenni a cégvezetést. A vállalatvezető mindene a zene és a sport, aki ismeri, az „teniszbolondnak” tartja.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Brüll Alfréd Ház

Új negyed épül a főváros leharcolt részén: Városliget-léptékű beruházást ígérnek Budapesten – történelmi léptékű fejlesztés indul

Az MTK az elmúlt hetekben egy olyan városfejlesztéshez is adta a nevét, amelyre korábban még nem volt példa. A Sorsok Háza új értelmet kap. A Világgazdaságnak számos részletet elárult a sportclub.
4 perc
Trump

A Pfizer állíthatja meg az amerikai gyógyszeripar mélyrepülését – 70 milliárd dollárért vásárolta ki magát a cég a büntetővámok alól

Recesszió idején felülteljesítő a szektor.
3 perc
MBH Bank Nyrt

Magnew-vezér: egy üzletember, aki nélkül nem lett volna Magyarországon VHS-korszak

Reményteli időszakként élte meg a rendszerváltás követő éveket Nagy György, a Magnew Kft. és a Duplitec Kft. alapítója és tulajdonosa, akivel a Kávészünet legújabb epizódjában beszélgettünk.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu