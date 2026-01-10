Óriási repülőtér építésébe kezdtek – több ezer milliárd forintot fordítanak rá
Afrika legnagyobb, teljes elkészülte után évi 110 millió utas fogadására képes repülőterének építését kezdték meg szombaton az etiópiai Bisoftuban, a fővárostól, Addisz-Abebától 45 kilométerre délkeletre.
A 12,5 milliárd dolláros (több mint 4100 milliárd forint) beruházás megvalósítására az állami légitársaság,
az Ethiopian Airlines kapott megbízást a kormánytól.
„A Bisoftui Nemzetközi Repülőtér a legnagyobb légi közlekedési infrastruktúra-projekt lesz Afrika történetében” – mondta a munka hivatalos megkezdése alkalmából tartott ünnepségen Ahmed Ali Abij miniszterelnök.
A négy felszállópályás légikikötőben 270 repülőgépnek lesz parkolóhely, és a beruházás első szakaszának elkészültével évi hatvanmillió, majd a második szakasz befejeztével, a tervek szerint 2030-tól évi 110 millió utas áteresztésére lesz képes. Az új nemzetközi repülőtér kapacitása négyszerese lesz a jelenlegi legnagyobb etiópiai repülőtérének, amely két-három éven belül eléri kapacitása teljesítőképességének felső határát – közölte a kormányfő.
A bisoftui repülőtér tervezett kapacitása nagyobb, mint az atlantaié, amely a világon a legtöbb utast fogadta, illetve indította 2024-ben.
Az új repülőtér felépültével Etiópia lesz a világ egyik legjelentősebb légi közlekedési csomópontja – jelentette ki Ahmed Ali Abij.
A beruházást 30 százalékban az Ethiopian Airlines finanszírozza, a többit hitelekből fedezik. A légiflottát és az utasszámot tekintve a 100 százalékban állami tulajdonban lévő légitársaság a legnagyobb Afrikában, és a kevés nyereséges egyike.
Az évi 25 millió utas kiszolgálására alkalmas Addisz-Abeba-i repteret felváltó új repülőteret többsávos autópálya és nagysebességű vasút köti össze a fővárossal. A reptéri vasúton óránkénti 120-200 kilométeres sebességgel közlekednek majd a szerelvények – ígérte a miniszterelnök.
A bisoftui repülőtér 35 négyzetkilométeren terül el, az építés megkezdése miatt tavaly már 2500 földművest kellett áttelepíteni 350 millió dolláros költséggel – közölte a légitársaság vezérigazgatója, Mesfin Tasew Bekele.
Százharmincmillió lakosával Etiópia az afrikai kontinens legnépesebb országa.