Hulladékból olajat – a Grapoila és egy fiatal nő sikertörténete

Hihetetlenül fiatalon, 19 évesen vágott bele a vállalkozásába Pinczés Marianna, a Grapoila Kft. alapítója és ügyvezetője, aki a Kávészünet legújabb adásának vendége volt. A cég alapításának ötlete egészen hétköznapi, mégis kreatív helyzetből született, Marianna ugyanis felismerte, borászatokban a szőlőmag és a szőlőtörköly tonnaszám kerül a szemétbe, holott ezek értékes, olajban gazdag alapanyagok. A cégvezető a műsorban őszintén mesélt arról, milyen nehézségekkel kell megküzdenie egy fiatal nőnek, aki saját vállalkozást indít, és hogyan sikerült mindezek ellenére kitartással, elhivatottsággal sikerre vinnie az ötletét.
Járdi Roland
2025.11.22., 11:56

„Már az első években voltak tervezgetések és hogy mi lenne az álmom és mi lenne a célom. És akkor kimondtam azt, hogy egy élelmiszeripari világmárkát szeretnék” – fogalmazott Pinczés Marianna, a Grapoila Kft. alapítója és ügyvezetője a Kávészünet legújabb a adásában. Az MBH Bank közreműködésével, szombatonként megjelenő műsorunkban olyan híres magyar kkv-kat mutatunk be, akik néhány év alatt szinte a semmiből nőtték ki magukat.

Pinczés Marianna története sok vállalkozó kedvű fiatal számára lehet minta. Mindössze 19 éves volt, amikor belevágott a vállalkozásába, miután felismerte, hogy a borászatokban a szőlőmag és a szőlőtörköly tonnaszám kerül a szemétbe, pedig ezek értékes, olajban gazdag alapanyagok, amelyek sajtolásával egy külön termék állítható elő.

Kevésbé a márka ismertsége érdekel, mint hogy egészségesen finom termékeket terjesszük és megjelenjenek a termékek Európa polcain valamilyen formában

– fogalmazott a cégvezető, aki elárulta, nem is szégyelli, hogy útközben rengeteg segítséget kapott, különösen édesapjától, aki szintén vállalkozó, és őt tartja mentorának is.

Pinczés Marianna őszintén beszélt  a műsorban arról, hogy mennyi kihívás érte az elmúlt 16 év alatt. Szerinte fiatal nőként vállalkozni még a 21 században sem könnyű.  „Meg kellett küzdeni azért a lehetőségért, ami ott volt, ez azért nem járt”, mondta az alapító. 19 évesen persze nem könnyű felelős döntéseket hozni, de úgy látja, hogy a lehetőségekhez képest helytállt. 

 

