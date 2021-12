A kiberbűnözők valószínűleg idén is megpróbálják kihasználni az ünnepi időszakot, megkárosítva az óvatlan vásárlókat

– hívta fel a figyelmet Csizmazia-Darab István, a Sicontact Kft. biztonsági szakértője. Gyakori átverési módszer a hamis webshopokon történő vásárlásösztönzés, a közösségi médiában megjelenő, kihagyhatatlanul kedvezőnek tűnő akciók, valamint az előre fizetést követelő csalók, akiktől végül sosem kapjuk meg a terméket.

A telefonos trükközések is megszaporodtak:

a napokban például hazai bankok nevében keresték fel áldozataikat a csalók azzal, hogy gyanús tranzakciót azonosítottak a számlájukon, amelyet blokkoltak. A további ügyintézés érdekében pedig személyes adatokat próbálnak kérni a kiszemeltektől.

Egészségügyi szempontból az online rendelés ma biztonságosabb, mint a zsúfolt bevásárlóközpontokban válogatni az ajándékokat, ugyanakkor a webes vásárlás tartogat veszélyeket. Ha nem vagyunk elég körültekintők, az adataink kiberbűnözők kezébe kerülhetnek, akik ezek birtokában személyazonossági csalást követhetnek el, vagy el is adhatják érzékeny adatainkat a dark weben.

Fotó: Shutterstock

Ezt elkerülendő, a szakértő szerint mindenekelőtt használjunk megbízható internetkapcsolatot, mert a nyilvánosan elérhető wifi hotspotok nem nyújtanak megfelelő szintű biztonságot fizetési tranzakciók lebonyolításához.

Az is hasonlóan fontos, hogy az eszközeinket megfelelő védelemmel ruházzuk fel, hiszen a telefonunkon a fényképeink és a levelezéseink mellett például az elektronikus pénztárcánkban tárolt fizetési adataink is fellehetők. Az utóbbiak megóvásáról érdemes tudni, hogy egy hatékony vírusvédelmi megoldásban netbank- és tranzakcióvédelem is található. Mindemellett is ébernek kell lennünk, hogy ne dőljünk be a csaló ajánlatoknak.

Ha például olyan hirdetésekre bukkanunk, amelyek 90 százalékos kedvezménnyel hirdetnek luxustermékeket vagy műszaki cikkeket, valószínűleg egy csaló weboldallal van dolgunk.

Ezekre kattintva előfordulhat, hogy átirányítanak bennünket egy adathalász webhelyre.