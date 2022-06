A német hátterű diszkontlánc hazai leányvállalata immár hat éve debütált a Szigeten, kifejezetten a fesztiválozókra szabott pop-up bolti kitelepüléssel: élelmiszerekkel, friss zöldség-gyümölcs kínálattal, helyben sült pékáruval várva a résztvevőket. Az Aldi kínálata 2017-ben már a Volt Fesztiválon és a Balaton Soundon is megjelent. A Gyerekszigeten a családok játékos formában ismerkedhettek meg az üzletek felépítésével, a szurkolók pedig tavaly, a labdarúgó-Európa-bajnokság idején az Akvárium Klubnál kialakított szurkolói zónában találkozhattak az áruházlánc foodtruckjával. A bolthálózat az idén is kiveszi a részét a magyar fesztiválszezonból, a már említett zenei események mellett a Szegedi Ifjúsági Napokra is kitelepül.

Fotó: Mohai Balázs / MTI

Mint ismert, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon, ma már országszerte 155 üzlettel van jelen a hazai kiskereskedelemben, és több mint 4800 főt foglalkoztat. Aldi Utazás márkanév alatt egyéni és csoportos utazások, szállások széles körét kínálja online platformon, továbbá öt üzletének parkolójában diszkontbenzinkutakat üzemeltet. A vállalat mind a biatorbágyi logisztikai központjának, mind pedig saját tulajdonú boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja, emellett klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezi az operatív működéséből származó üvegházhatású gázok kibocsátását, ezáltal működése karbonsemleges.

Az Aldi 384 milliárd forint becsült bruttó forgalommal a kilencedik a Trade Magazin kereskedelmi toplistáján, amelyet egy másik diszkontlánc, a Lidl vezet, méghozzá 921,8 milliárd forinttal. A képzeletbeli dobogó második és harmadik fokán a SPAR (791,8 milliárd) és a Tesco (765) áll. A hazai élelmiszer-kiskereskedelmi piac harmadik diszkontja, a Penny 389,5 milliárd forint becsült bruttó forgalommal a nyolcadik.