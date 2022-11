Mi az a Black Friday? A Black Friday, azaz Fekete Péntek hivatalosan az amerikai nemzeti ünnep, a hagyományosan csütörtökre eső hálaadás másnapja, egyben a karácsonyi ünnepi szezon kezdete. A hivatalos elnevezésére több elmélet is született, de az egyik legenda szerint a XX. század közepéről származik, ahol egy amerikai újság így jellemezte a hálaadás napján belakmározó, majd másnap, azaz pénteken betegséget jelentő munkások otthonmaradását. Egy másik, elfogadottabb álláspont szerint pedig a philadelphiai rendőrök kezdték el használni a 60-as években a kifejezést a hálaadás utáni napon a városba özönlő vidékiek okozta káosz miatt. Ennek ellenére csak a 70-es és 80-as években kezdett igazán terjedni, amikor már például a New York Times is Black Fridayként hivatkozott a hálaadás utáni szünnapot kihasználó, boltokat megrohamozó vásárlókra.