A Magyar Termék Nonprofit Kft. ismét elindítja a „Vedd a hazait! Védd a hazait!” kampányát, amely a Covid-járvány idején a hirtelen változó körülményekre reagálva arra hívta fel a figyelmet, hogy ha hazai termékeket vásárolunk, akkor azzal magyar munkahelyeket védünk meg – mondta a kampányt beharangozó tájékoztatón Benedek Eszter, a kft. ügyvezetője. Értékelése szerint ez az akciójuk akkor nagy sikert ért el, gyakorlatilag mozgalommá terebélyesedett: több mint száz cég csatlakozott hozzá, nem csak a meglévő partnereik közül, hanem új vállalatok is, azóta pedig 30 százalékkal növekedett a névjegyhasználók száma. Az erejük az összefogásban van, hiszen a közösségi megjelenésekkel sok gyártónak tesznek lehetővé országos megjelenést – hangsúlyozta.

A Naszálytej termékén is megjelenik a szlogen

A kampány újraindítását az indokolja, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet összetettebb, illetve nehezebb is, mint a Covid-járvány idején volt. A Magyar Termék Kft. tavaly év végén 16 ezer ember megkérdezésével készített egy online piackutatást, a válaszokból pedig az derült ki, hogy az amúgy is árérzékeny magyar vásárlók számára az ár a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kap. Ugyanakkor

a fogyasztók nem mondanak le a hazai termékekről, hiszen 96 százalékuk számára az is fontos, hogy a kereskedelmi láncok polcain minél több magyar termékből tudjanak választani.

Az ügyvezető kiemelte: a kampányokkal az is céljuk, hogy a vásárlók ne csak a védjegyet lássák, hanem azt is, hogy ezek mögött a termékek mögött emberek, munkahelyek állnak.

Ma egyébként már több mint 230 gyártó ötezernél is több árucikke jogosult a Magyar Termék védjegyrendszer valamelyik emblémájának használatára – mondta Benedek Eszter. Ennek a gazdasági jelentősége is óriási, hiszen ezek a cégek több mint 50 ezer főt foglalkoztatnak, éves összárbevételük pedig meghaladta a 2650 milliárd forintot. Idén szeretnék elérni a 3 ezermilliárd forintos árbevételt, ami nemcsak azt jelenti, hogy a védjegyhasználat növekszik, hanem azt is, hogy a termékek gyártói stabilak – tette hozzá.

Az elmúlt öt évben másfélszeresére növelte a feldolgozott tej mennyiségét – mondta Sallai Attila, a százszázalékban magyar tulajdonú, Vácon és Miskolcon tejfeldolgozót üzemeltető Naszálytej Zrt. vezérigazgatója. A cég a mostani kampányban egy „Vedd a hazait! Védd a hazait!” szlogennel ellátott márkatermékkel vesz részt. A Magyar Termék védjegy egyébként minden brandtermékükön szerepel. A vezérigazgató elmondta azt is, hogy éves szinten 110 millió liter, kizárólag magyar termelőktől felvásárolt tejet dolgoznak fel.

Az Auchan budaörsi áruházában állandó választékban körülbelül 50 ezer terméket találhatnak meg a vásárlók, amelynek a fele élelmiszer – mutatta be a tájékoztató helyszínéül szolgáló áruházat Nagy Attila, az Auchan Magyarország Kft. választék- és beszerzési igazgatója. A termékek kiválasztásánál fontos szempont, hogy magyar termelőtől származzanak, ennek eredményeként

a legutóbbi mérés szerint a hús, a tejtermék, a zöldség-gyümölcs, a konzerv, a tészta, a lekvár és méz kategóriákban a nemzetközi láncok közül az Auchanban a legmagasabb, körülbelül 74 százalék a magyar termékek aránya,

és az ötezer védjegyes termék szinte mindegyike megtalálható náluk.