Mobilnet Magyarországon: újabb sebességrekord, az élen a helyzet változatlan

A legfrissebb mérési adatok szerint továbbra is a Yettel kínálja Magyarország leggyorsabb mobilinternetét. Az Ookla Speedtest Intelligence és a Szélessáv országos statisztikái alapján a szolgáltató hálózata 74,35-os Speed Score értékkel, 228,5 Mbps átlagos letöltési és 31,29 Mbps feltöltési sebességgel végzett az élen az idei első fél évben.
A vállalat közleménye kiemelte: 2020 óta közel 100 milliárd forintot fordítottak hálózatfejlesztésre, és ma már több mint ezer bázisállomáson érhető el felár nélkül az 5G-szolgáltatás.
A nyári fesztiválszezonban a megnövekedett igényekhez is alkalmazkodtak. A Sziget Fesztivál területén a szokásos hálózati kapacitást 20 helyszínen összesen 31 új szektorral erősítették meg, miközben az 5G-n letöltött adatforgalom átlagosan 15 százalékkal, a feltöltött adatmennyiség pedig több mint 35 százalékkal múlta felül a tavalyi szintet.
Hasonló jelenséget tapasztaltak a Balaton-átúszás idején is: az indulásnál a hívások száma 70 százalékkal nőtt, a beszélgetések átlagos hossza pedig két és félszerese volt egy átlagos napénak.
A Yettel közölte: a növekvő adatforgalom miatt országszerte folyamatos a hálózatfejlesztés, és a Balaton környékén már számos településen elérhető az 5G.
Magyarország egyik legnagyobb telekommunikációs cége a közelmúltban jelentős beruházásokkal modernizálta mobilhálózatát. A Yettel sajtótájékoztatóján a vállalat igazgatója elmondta, hogy a fejlesztések értéke az elmúlt négy évben közel 100 milliárd forint volt.
