Csendben mindenkit leköröz a Xiaomi — verhetetlen számokat közölt

A vártnál is jobb eredményekről számolt be a Xiaomi az idei második negyedévre vonatkozóan.

A Xiaomi jelentős árbevételt ért el azzal, hogy ökoszisztémává alakította termékcsaládjait / Fotó: Anthony Kwan

Háztartási gépek, mobileszközök és autók ökoszisztémája

A Xiaomi mindhárom fő termékköre – okostelefonok, elektromos autók és okosotthoneszközök – jelentős bevételt hoztak a második negyedévben. Az okostelefon-üzletág bevétele 45,5 milliárd jüan volt, a szállítások nyolc egymást követő negyedévben bővültek, és a Xiaomi húsz egymás utáni negyedévben szerepelt a top 3-ban ebben az üzletágban.

Az IoT- és életmódtermékek szegmense új bevételi rekordot állított fel 38,7 milliárd jüannal, miután az üzletág bevételei 44,7 százalékkal növekedtek az előző év azonos időszakához képest.

Ehhez nagyban hozzájárult az intelligens háztartási gépek eladásából származó bevételek 66,2 százalékos növekedése. Az intelligens elektromos járművek, mesterséges intelligencia és egyéb új kezdeményezések szegmensének bevétele 21,3 milliárd jüant tett ki, 234 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. Az elektromos járművek bevételei önmagukban először haladták meg a 20 milliárd jüant, ami jelentős mérföldkőnek számít az üzletágban.

Pezsgőt bonthat a kínai tech óriás: hamarosan két kontinens okostelefon-piacát fogja uralni – elektromos autói azonban behúzták a féket

Okostelefon mint jövedelmező üzletág

Az okostelefonok 20 egymást követő negyedévben megőrizték helyüket a három legnagyobb gyártó között: a globális okostelefon-piacon a második negyedévben tapasztalható nyomás ellenére a Xiaomi okostelefon-üzletága mind Kínában, mind külföldön stabil maradt. Globálisan 42,4 millió eszközt szállított le a 45,5 milliárd jüan bevételt generáló üzletág, a Xiaomi teljes piaci részesedése a leszállított mennyiség alapján 14,7 százalékot tett ki a negyedév végén.

Növekvő igény van táblagépekre és fülhallgatókra

A Xiaomi táblagépüzletága az időszakban továbbra is erős növekedést mutatott. A Canalys adatai szerint a globális táblagépszállítmányai 42,3 százalékkal nőttek az előző évhez képest, ami a világ öt legnagyobb gyártója között a leggyorsabb növekedés. A TWS fülhallgatók szállítmányai globálisan a második helyet, Kínában pedig az első helyet szerezték meg.