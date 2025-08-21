Beruházások: meghosszabbított fonódó villamos, új pesti híd, folytatódó Déli Körvasút – kolosszális projektek ideje jön

Pontosan egy héttel ezelőtt került ki a kormány honlapjára egy 70 oldalas dokumentum, amelyben a 2035. december 31-ig szóló állami beruházási keretprogramon belüli ágazati beruházási terveket sorakoztatják fel. Az 1. melléklet az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerinti ágazati beruházási tervek és a 2035. december 31. napjáig szóló állami beruházási keretprogram elfogadásáról szóló kormányhatározathoz című dokumentumot az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett, a Magyar Közlönyben megjelent rendelethez csatolták.
A Világgazdaság a héten már elkezdte ízekre szedni, hogy milyen projekteket is látunk azon a listán, ahol egyelőre csak a felelős minisztériumokhoz rendelve, az alapvető paramétereket, így a keretösszeget vagy a projekt végső határidejét feltüntetve gyűjtötték össze a következő tíz évre tervezett magyarországi beruházásokat, egy másik cikkünkben pedig rávilágítottunk, hogy mégis mekkora a jelentősége az ott látottaknak. Az biztos, hogy sok cikknyi muníció van ebben a dokumentumban, hiszen régiónként eltérő ráfordítással, de jelentős fejlesztéseket hajtanának végre a rend- és honvédelem, az egészségügy, az oktatás, a turizmus, a sport, a kultúra és a közlekedés területén is.
A közlönyben a jogi szaknyelv értelmezése után jól kivehető, hogy a miniszterelnök azt kéri Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszterrel szükség esetén vizsgálják felül, hogy minden forrás rendelkezésre áll-e, és ha kell, „készítsen előterjesztést a kormány részére a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról, illetve visszavonásáról”. Lázár Jánost egyszer már megkérte Orbán Viktor, hogy tegyen rendet a beruházásoknál, most szeptember végéig van ideje eleget tenni a miniszterelnök kérésének ezen a területen – derül ki szintén a határozatból.
A kormány lassan két éve új mechanizmusban dönt a beruházásokról, egészen pontosan a beruházási keretprogram az irányadó, amely ágazati beruházási tervekre épül. A forrást az egyes projektekre a kormány évente biztosítja az Építési és Beruházási Minisztérium előirányzatán keresztül. A törvény alapján elfogadandó első állami építési beruházási keretprogram a 2035. december 31-ig tartó programozási időszakra szól.
Most a vasúti infrastruktúrára vonatkozó részeket nézzük meg, márt csak azért is, mert a sok száz elemből álló listát vizsgálva az látható, hogy a legfontosabb fejlesztési célok elsősorban a vasúttal és a közúthálózattal kapcsolatosak. Cikksorozatunk következő részében utóbbit vesszük górcső alá, de addig is az arányok:
Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly augusztusban jelentette be, hogy a kormány nem halogatja tovább a a hazai vasúti infrastruktúra fejlesztését, ezért a magyar állam képviseletében egymilliárd eurós hitelkérelemmel fordult az Európai Beruházási Bankhoz (EBB). Ez azonban nem a teljes összeg, a hitel ugyanis újabb egymilliárd euróval egészül ki az állam részéről, így összesen mintegy 880 milliárd forintot meghaladó mértékben kezdenek vasútpálya-építési programba. Az nem derül ki pontosan, hogy a dokumentumban az Építési és Közlekedési Minisztérium égisze alatt felsorakoztatott vasúti fejlesztéseknél milyen mértékben kalkulálnak az EBB-től igényelt hitellel, a keretösszeget az alapján szabták-e meg, de azt már tudjuk, hogy a bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelérelmét,
így a tagállami delegáltakból és az Európai Bizottság képviselőjéből álló tulajdonosi testület végső döntése után ősszel indíthatják is az utalást, ami jelentős pluszforrást jelent.
A fejlesztésekre óriási szükség is van, Magyarországon körülbelül 6500 kilométer vasútvonal van használatban, amelyből 1200 kilométernyit felújítottak ugyan az elmúlt 15 évben, azonban 50 százalékuk még mindig sebességkorlátozott a pályák állapota miatt. A minisztérium számításai szerint csak a szinten tartáshoz évente 90 kilométernyit kellene átépíteni, ráadásul a pályák állapota mellett egyes pályaudvarok is elavultak, elengedhetetlen a modernizáció.
Alapvetően vasúti árufuvarozáshoz köthető fejlesztésekre országos szinten. Intermodális, tehát a vasúthoz köthető, de többféle közlekedési módot összekapcsoló fejlesztésekre szintén országos szinten és a Budapesti tömegközlekedésre is.
A fenti összegek eltörpülnek a vonalszakaszok felújítása mellett:
Mint ismert, tavalyelőtt fogadták el az állami beruházások rendjéről szóló törvényjavaslatot, amely új alapokra helyezi az állami beruházásokat és ezzel együtt lényegében a teljes magyar építőipart. Lázár János építési és közlekedési miniszter a jogszabály előkészítése során sem rejtette véka alá, hogy céljuk volt egy patrióta törvény kidolgozása, amely helyzetbe hozza a hazai építőipari cégeket a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben. A kormány törekvése ugyanis, hogy magyar alapanyagból, magyar munkával, magyar szaktudással magyar profit előállítását segítsék elő.
Az új törvény megalkotásánál az is szempont volt, hogy a költségvetéshez igazítsák a fejlesztéseket, és a „kevesebből többet és jobbat” elv előtérbe helyezésével megakadályozzák a felesleges vagy fenntarthatatlan beruházások megvalósulását. A kormány célja ezenkívül az is, hogy életminőségben és épített környezetben is felzárkózzunk Nyugat-Európához, amihez az építőipar színvonalának emelésére van szükség. A jogszabályba egyébként 25 hazai szervezet 900 javaslatát építették be, ezenfelül nemzetközi benchmarkkutatást is végeztek, megvizsgálták az Európai Unió tagállamainak beruházási szabályozását vagy például a német vasúttársaság közbeszerzési gyakorlatát.
