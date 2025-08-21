Korrigált a forint, Jackson Hole-on a világ szeme

A reggeli gyengülés után tartja állásait a hazai deviza. Az euró valamivel fél 10 előtt egészen 395,96 forintig ralizott, ott azonban megállt a trend, s azóta nagyjából helyben maradt, azaz 395,9 és 395,5 között ingadozik a kurzus.

Korrigál a forint / Fotó: Shutterstock AI Generator

Nagyjából 10 perccel délután 3 előtt 395,75 forinton – a szerdai záróértékéhez mérten 0,3 százalékkal magasabban – állt a közösségi deviza árfolyama.

Hasonló mozgást mutatott a dollár is, amely reggel 9 körül 340,3 forintig lőtt ki, ám ugyancsak behúzta a satuféket, és délutánra 339,9 alá gyengült.

Az euró-dollár nem mutatott élénk mozgást, 1,165 körül jár a keresztárfolyam.

Eközben a geopolitikai háttérből nem érkezett releváns hír, a piacok a csütörtöki amerikai BMI-adatokat és Jerome Powell Fed-elnök pénteki Jackson Hole-i beszédét várják.

Némi megkönnyebbülést jelentett a globális kereskedelmi feszültségek ideiglenes szünetelése. Washington és Peking ugyanis az új vámok hatálybalépése előtt alig néhány órával megállapodott a vámtűzszünet 90 napos meghosszabbításáról.