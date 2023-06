Ha arra készülnek a vásárlók, hogy szombattól ingyene készpénzhez jutnak a boltokban, erősen csalódni fognak. A Világgazdaság bolti körképéből kiderült: a kiskereskedelmi láncok nem haraptak rá a kormányzati lehetőségre, és egyedül a Penny alkalmazza. Csakhogy ők már 2017-től.

Az ingyenes készpénzfelvétel elindul, de nagyítóval kell keresni olyan boltot, ami lehetővé is teszi. (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Mi értelme van az ingyenes készpénzfelvételnek a boltokban?

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, hogy július 1-jétől nyílik meg a lehetőség a vásárlással egybekötött készpénzfelvételre, a cash-backre. Erre havonta legfeljebb két alkalommal kerülhet sor, összességében legfeljebb 40 ezer forintig. A boltok szempontjából ez lényegében nem jelent pluszköltséget, legalábbis a tranzakciós oldalón, a kormányzat pedig jogszabályban gondoskodott arról, hogy az ilyen készpénzfelvétel után a vásárlók bankja nem számíthat fel díjat és költséget.

A cash-back lényegében bármelyik kereskedőnél és szolgáltatónál elérhető, ahol adott a bankkártyás fizetés. A kormány szerint azért éri meg élni vele, mert ezzel növelhető a forgalom és a vevőkör. Abból sem csináltak titkot, hogy főként a vidéki településeken abból a szempontból is segítség jelenthet, hogy itt a banki, pénzforgalmi intézmények kevésbé vannak jelen, illetve az ATM-ek is messzebb érhetők el. Azt is érdemes észre venni, hogy a cash-back szolgáltatás kiegészíti a jelenleg is érvényben lévő ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget, így a kormány döntésével 150 ezer forintról 190 ezerre emelkedik a díjmentesen felvehető havi készpénzmennyiség.

Hogyan lehet felvenni ingyenesen készpénzt a boltokban?

A folyamat maga nem túl bonyolult. Fontos azonban tudni, hogy a cash-back csak bankkártyás fizetéssel működik. A gyakorlatban körülbelül úgy nézne ki, hogy a vásárló a kasszánál nem csupán a megvásárolt áru értékét fizeti ki, hanem azt az összeget is, amennyit készpénzben a kasszából felvenne. Ha például 5 ezer forintért vásárolt és még 15 ezer forintot szeretne készpénzben, akkor a kereskedő nem csupán a vásárlást, hanem a jelzett készpénz összegét is zárolja a vásárló bankszámláján. A vásárló pedig a termékek mellett a bankjegyeket is megkapja. Ez önmagában sem a boltnak, sem a vásárlónak nem kerül semmibe. Más kérdés, hogy az adott üzletnek ki kell alakítania azt a rendszert, ami alkalmas az ingyenes készpénzfelvétel lebonyolítására.

Egyedül a Pennyben lehet biztosan ingyenesen készpénzt felvenni

Mindez szép és jó, csakhogy egyedül akkor ér valamit, ha a boltok valóban általánosságban lehetővé teszik, hogy a vásárló éljen az ingyenes készpénzfelvétellel. Ennek pedig egyelőre semmi jele. Az egyedüli jó példa eddig a Penny, amelynél a cash-back hosszú ideje működik. Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője azt nyilatkozta a Világgazdaságnak, hogy

hat évvel ezelőtt, 2017-ben vezették be a pénzkifizetési funkciót, amely azóta a teljes 229 üzletet számláló hálózatukban elérhető Magyarországon.

A szolgáltatást a továbbiakban is fenntartják a vásárlóik számára, ugyanis a témában érkező visszajelzések szinte kivétel nélkül kedvezők. Eddig nem tapasztaltak

bármilyen problémát vagy lassulást a funkcióval kapcsolatban,

nem volt szükség arra sem, hogy több készpénzt biztosítsanak a kasszákban, mert nem bizonyult olyan mértékűnek a készpénzkifizetési forgalom, ami ezt indokolta volna.

Ennek valószínűsíthető oka, hogy a vásárlók sok esetben nem tudnak a szolgáltatás létezéséről, azonban elképzelhető, hogy a későbbiekben ez a forgalom emelkedik majd. Jelenleg az mondható el, hogy átlagosan 20 ezer forintot vesznek fel a vásárlók egy-egy készpénzfelvétel alkalmával. Csak a Pennynél nincs limit sem a havi készpénzfelvétel összegére, sem a tranzakciók számára vonatkozóan. Azt viszont a Penny vásárlóinak is észben kel tartania, hogy havi két alkalommal összesen 40 ezer forint összegig díjmentes a tranzakció.

Jelen állás szerint egyedül a Pennynél lehet ingyenesen készpénzt felvenni. (Fotó: Róka László / MTI)

Azt ugyanakkor fontos jelezni, hogy a funkció az önkiszolgáló kasszáknál nem működik, mert ezek az egységek készpénzmentesek. Illetve a szolgálatás igénybevételét külön jelezni kell a kasszát kezelő munkatársnak,

még a termékek leolvasásának megkezdése előtt.

A Pennyt tehát úgy érte a kormányzat döntése, hogy részéről a rendszer teljesen készen áll. A kollégáik számára a napi gyakorlat része, így náluk ezért semmilyen további felkészülést nem igényel a lehetőség alkalmazása. De azt azért Kazatsay Eszter is megjegyezte, hogy a funkció bevezetési projektje két évet volt, ebből egyet igényelt a kasszarendszerre vonatkozó fejlesztés, további egy év pedig a finomhangolások jegyében telt, valamint azzal, hogy minden szempontból megfeleljenek a jogi előírásoknak.

Milyen boltokban lehet még ingyen készpénzt felvenni?

A jelenlegi tudásunk szerint erre a válasz az, hogy a Penny üzletein kívül egyikben sem. Ezt talán magyarázza az is, hogy az élelmiszerláncoknak nem állt annyi idő rendelkezésükre a felkészülésre, mint a Pennynek, amely évekkel ezelőtt elindította ezt a fejlesztést. A vonatkozó szabályozás tavaly decemberben született meg, vagyis bő fél év alatt kellett volna biztosítani a szükséges feltételeket. De a legnyomósabb oka annak, hogy az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége iránt nem tolonganak a boltok, talán mégis inkább az, hogy egyszerűen nem tetszik nekik túlzottan az ötlet. Ez pedig a Világgazdaságnak küldött válaszaikból látszik is.

A piacvezető Lidl azt írta, hogy jelenleg vizsgálják az ingyenes készpénzfelvételé bevezetésének lehetőségét, és ennél pontosabb információval nem is tudnak szolgálni. A CBA-Príma hálózat arra hívta fel a figyelmet, hogy a boltjai franchise-rendszerben üzemelnek, így az üzleteket működtető vállalkozások saját hatáskörben döntenek arról, hogy bevezetik-e. A Tesco szerint első körben a bankkártyás terminál tulajdonosának kell lehetővé tennie a szolgáltatást, a kereskedők csak ezt követően tudják összehangolni azt a saját rendszereinkkel. „A Tesco jelenleg vizsgálja a lehetőséget” – közölték.

A SPAR viszont határozott választ adott: ők nem tervezik az ingyenes készpénzfelvétel bevezetést.

Kerestük az Auchant, az Aldit és a Coopot is, de tőlük cikkünk megjelenéséig nem érkezett reakció. Összességében tehát egyelőre úgy tűnik, hogy hiába a kormányzati szándék és adott a jogi szabályozás, a boltok – a Penny kivételével – nem élnek a lehetőséggel. Ezt meg is tehetik, hiszen az ingyenes készpénzfelvétel biztosítása nem kötelező.