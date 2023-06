Újabb termékek árát csökkentette a Penny Magyarország – jelentette be az egyik legnagyobb hazai kiskereskedelmi lánc. A döntés 80 tejterméket érint, ezeket kedvezőbb áron kínálja az áruházlánc.

Fotó: Penny

A leárazás mértéke egyes árucikkeknél

akár a 20 százalékot is elérheti.

A Penny Vincze Géza beszerzési igazgatót idézve azt írta, továbbra is arra törekszik, hogy minél több árucikket kínáljon pénztárcabarát árakon. Ezért június 4-től két ütemben csökkenti tartósan az árakat. Ennek célja, hogy az alapvető élelmiszerek egyik legkeresettebb kategóriáját is hozzáférhetőbbé és megfizethetőbbé tegye a vásárlóknak. A német hátterű vállalat első körben 40 tejtermékének árát vágta vissza, június 8-tól pedig további 40 tejalapú árucikk kapható olcsóbban. A kedvező változás a hazai beszállítóktól érkező saját és szállítói márkás tejtermékeket érinti. A boltlánc az alapanyagárak csökkenését adja tovább a fogyasztóknak, így a különböző tejek, sajtok, joghurtok és vajak mellett a Sissy-termékcsalád több terméke is alacsonyabb áron kerül ki a polcokra. Az egyes érintett kategóriák átlagos árengedménye a következőképpen alakul:

• a tejnél akár 14,

• a túrótermékeknél akár 11,

• a sajtoknál pedig akár 16 százalék.

A tartósan alacsony áron kínált árucikkek a Penny mind a 229 hazai üzletében egységesen elérhetők. A német hátterű diszkont sorozatban jelenti be az árcsökkentéseit. Nincs két hete, hogy arról tájékoztatott, hogy akár 30 százalékos akciót is alkalmaz a kormányzat által kötelezően előírt 10 százalékos helyett. Erre még volt válasza a többi boltnak, különösen a Lidlnek, amely akár 50 százalékos leárazásokat jelentett be júniustól. Sőt, néhány napja azt közölte, hogy több mint 60 tejtermék árát viszi le 20 százalék körüli mértékkel. Erre érkezett a Penny válasza. A többi bolt egyelőre külső szemlélője ennek a párbajnak.