A kedden benyújtott adótörvények semmiféle emelést nem tartalmaznak sem a dohánytermékek, sem az alkoholos termékek esetében – közölte a Világgazdasággal a Pénzügyminisztérium. A szaktárca állásfoglalása azért fontos, mert ezzel világosan cáfolta azokat a téves értelmezésen alapuló híradásokat, amelyek szerint a cigaretta és az alkohol januártól látványosan drágul, miután megemelik a jövedéki adóját.

Fotó: Laufer László

Erről lapunk is írt az Mfor.hu nyomán. Iparági forrásaink már akkor jelezték, hogy a jövedéki adó megemelése a dohánytermékek esetében félreértés, hiszen az már tavaly nyáron bekövetkezett. A szóban forgó változás csupán technikai, és az eddig rendeleti úton szabályozott kérdést emeli törvényi szintre. Vagyis a dohánytermékek nem drágulnak, és a jövedéki adójuk sem nő.

A Pénzügyminisztérium most arról is tájékoztatott, hogy ugyanez igaz az alkoholos termékekre is:

ezeknél sem változik a jövedéki adó mértéke, és nem is drágulnak.

„Mindössze az történt, hogy a veszélyhelyzeti rendeleti szintről törvényi szintre került – változatlan feltételek mellett – ezen termékkör szabályozása” – erősítette meg a szaktárca a lapunknak nyilatkozó szakértők értelmezését.

A Pénzügyminisztérium arra is rámutatott, hogy változás kizárólag az üzemanyagokat terhelő jövedéki adót érinti, és ennek nyomós oka van. Magyarországon ennek a szintje évek óta az uniós minimum alatt van,

ezért Brüsszel nyomására emeljük jövőre az adó mértékét, az uniós előírásokhoz igazítva

– húzták alá. Ennek hátterével lapunk korábban részletesen is foglalkozott. Tavaly decemberben írtunk arról, hogy értesüléseink szerint a magyar kormány derogációs kérelmet nyújtott be, amelyben 2023 végéig kér felmentést az uniótól az adóminimumok teljesítése alól. Ez a gyakorlatban az üzemanyagok jövedéki adójának megemelése alóli mentességet jelentette. Már akkor jeleztük: ha az Európai Bizottság nem fogadja el a magyar fél kérését, akkor az adó mértéke 32,5 forinttal emelkedhet. Mindez az idén még elodázható, azonban 2024 januárjától már bekövetkezik, eddig tartott ugyanis Magyarország felmentése a kérdésben.