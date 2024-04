A tavalyi év értékeléséhez érdemes a 2022-es évet is megnézni, ugyanis az olyan kormányzati intézkedések is nagyon mozgatták akkor a piacot, mint például az vagy az átlagár feletti áram- és gázárakkal kapcsolatos intézkedés. Ezek magukkal hozták a nagyobb keresletet, a felhasználók a legmagasabb energiaosztályú gépeket keresték, így a 2022-es értékesítések magasak voltak. Ehhez képest tavaly a 2020–2021-es szintre korrigált a piac: egyrészt a sütő-mosógép-hűtő alap háztartásigépek cseréje csökkent, másrészt az újépítésű lakások visszaesése és a felújítások elmaradása is hozzájárult a csökkenéshez, mivel így kevesebb beépíthető gép fogyott, közel 40 százalékot esett csak ez a szegmens