Megnégyszerezi a Tesco az üzleteiben és online kapható, Clubcard nélkül is kedvezményes áron megvásárolható árucikkei számát februárhoz képest – jelentette be a magyar kiskereskedelmi piac harmadik legnagyobb szereplője csütörtökön.

Négyszeres leárazást indított az egyik legnagyobb magyaroroszági bolt – de csak áprilisban / Fotó: Shutterstock, illusztráció

Ezzel a döntéssel az áruházlánc minden vásárlója

több mint kétezer alacsony árú termék közül válogathat.

Az egyes akciók alatt akár 50 százalékos leértékelésekkel is találkozhatnak, de ez inkább a Tesco-hűségprogram tagjaira vonatkozik. A tömeges leárazás egész áprilisban érvényes, és az élelmiszer, ruházati cikkek és egyéb nem élelmiszer termékek esetében is elérhető. A Tesco néhány példát is hozott a leárazásokra. Mától, tehát április 4–10. között a friss zöldségek és gyümölcsök közül az eredeti árhoz képest

48 százalékkal olcsóbban szerezhető be az idared alma,

43 százalék árengedmény van a fürtös magyar bébi szilvaparadicsomon,

41 százalék a csemegehagymán

és 40 százalék a kék áfonyán.

A Tesco fehér csiperkegomba ára 33 százalék,

a mangóé pedig 25 százalék kedvezményt tartalmaz.

Többféle tej- és hústermék ára is számottevően csökken, beleértve a Mizo natúr joghurtot, a Tolle tejet, a Nádudvari tejfölt, a Kunsági félzsíros tehéntúrót, a Gyulai és Csabai szeletelt kolbászt, a szeletelt sertéskarajt, a darált marhahúst vagy a Tesco Finest sonkát.

Az említett időszakban többféle szeszes ital is a megszokotthoz képest jóval olcsóbban kapható, köztük például a Frittmann Irsai Olivér 35 százalék, a Bacardi 30 százalék és a Beefeater gin 25 százalék kedvezménnyel. Akiknek van Tesco-hűségkártyájuk, még több kedvezménnyel élhetnek.