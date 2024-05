Óriási botrányt okozott az Aldi Süd számos áruházában bevezetett újítás: hogy csökkentsék vásárlók sorbanállási idejét, dupla kasszákat vezettek be, mellyel a dolgozók hatékonyságát akarták növelni. Természetesen a munkavállalóknak ez egyáltalán nem tetszik, mivel ez azt eredményezi, hogy ugyanannyi idő alatt dupla munkát végezzenek.

Elképesztő újítás miatt akadtak ki az Aldi dolgozói / Fotó: Shutterstock

Az Aldi és a Lidl már régóta versenyeznek, és ez sokszor a pénztárosoknak jelent változást. Az Aldi korábban még azt is kijelentette, hogy dolgozóik jóval gyorsabbak a konkurens diszkontláncok pénztárosainál – írja az Origo.

A dupla kasszáknak állítólag az az előnyük, hogy két kasszaszalaggal és két terminállal működnek.

A gyakorlatban egy ilyen működésénél a pénztárosnak nem kell megvárnia, amíg a vásárló elpakol, hanem amíg a vevő az árucikkeit szedi össze, máris átfordulhat a másik soron várakozó vásárlóhoz. A cég munkatársai arról nyilatkoztak, hogy a dupla kasszánál az eddigieknél is gyorsabban kell dolgozniuk. Nagyon gyorsan kell váltani egyik kasszaszalagról a másikra, és ez többeknél már most mozgásszervi panaszokat eredményezett. A dolgozók azt is kifogásolták, hogy

a két kassza olyan mértékű koncentrációt követel, aminek sokan nem képesek eleget tenni.

Az Aldi egyelőre nem reagált a dolgozói állításokra. Azt közölte, hogy üzleti okokból és a versenytársakkal szembeni előny érdekében nem közöl részleteket a dupla kasszákat illetően. Tudomásunk szerint Magyarországon egy áruházban sem vezették be ezt az újítást.

Az Aldi nemrég megnyitotta első pénztár nélküli üzletét, ahol a vásárlók sorban állás és fizetés nélkül vehetik át a termékeket és távozhatnak. A német diszkontlánc ezzel az Amazon és a Tesco nyomdokaiba lép, amelyek szintén nyitottak már pénztár nélküli üzleteket – új modellre áll át a kiskereskedelem.