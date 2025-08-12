Kínában korlátozzák az acélgyártást, hogy kitisztuljon a levegő a katonai parádéra

Emelkedik az acél világpiaci ára, miután egy kínai tanácsadó cég információi szerint Peking több acélgyártót is termelésének ideiglenes felfüggesztésére kötelezett, levegőtisztaság-védelmi megfontolásokra hivatkozva.
A Mysteel nevű piacelemző cég hétvégén tette közzé, hogy Kína kiemelt acélgyártó övezetében, Tangsanban egyes gyártóknak augusztus 25-ei leállásra kell felkészülniük, hogy a következő egy hét alatt kitisztuljon az ég a nehézipari központtól légvonalban mintegy 160 kilométerre eső fővárosban, ahol szeptember 3-án nagyszabású katonai parádét tartanak, mellyel a második világháborúban a Japán felett aratott győzelmet ünneplik meg.
Ez a bejelentés 1,6 százalékkal, tonnánként 103,60 dollárra tolta fel a vasérc szingapúri nyersanyagpiacon jegyzett árát, amely az előző hetet 2,1 százalékos drágulással zárta.
Az ilyesfajta kényszerszünet központilag történt elrendelése nem idegen a kínai gazdaságirányítástól, ahol a kézi vezérlésnek még mindig nagy hagyományai vannak. Eklatáns példa erre a CATL akkumulátorgyártó Csiangszi tartományban lévő Jicsun lítiumbányájának és -feldolgozójának mostani ideiglenes bezárása, amit az engedély lejártával indokoltak.
Más kérdés, hogy azt egyszerűen meg lehetett volna hosszabbítani, de a lítiumárak zuhanása és az elektromos autók körvonalazódó túltermelési válsága már Pekingben is szemet szúrt, s egy ilyen, indoklásra sem szoruló lépéssel üzenni lehet az iparág szereplőinek, visszafogottságra intve őket.
A világ acélgyártásának több mint 50 százalékát adó Kína e téren is rengeteg fölös kapacitással küszködik, a szektor szereplői sokszor saját piacra jutásukat nehezítik meg a termelés felpörgetésével. Az amerikai export a Trump-féle acélvámokkal gyakorlatilag kifújt, a terméknek pedig piacot kell találni.
Ebben persze számíthatnak kínai gazdasági vezetés támogatására, Bloomberg értesülései szerint a hatóságok feloldottak több, az ingatlanvásárlást korlátozó intézkedést Pekingben, ezzel lökést adva az ingatlanfejlesztéseknek, építkezéseknek, amelyek az acél legnagyobb felvevőpiacát jelentik. A szektort a magas költségek és az alacsony haszonkulcs is nyomás alatt tartotta az utóbbi években.
Az acéltermelés politikai utasításokkal való csökkentését pozitívan kezelték a piacok, remélve, hogy ez megágyaz az áremeléseknek és az eladósodottság szintje is csökkenthető ennek köszönhetően
– mondta a Bloombergnek Atilla Widnell, a Navigate Commodities Ltd. ügyvezető igazgatója.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.