Begurult Elon Musk: politikai játszmával vádolja, és beperelte az Apple-t

A milliárdos vállalkozó ki van akadva, hogy az Apple App Store-ban az OpenAI-t előrébb sorolja, mint az xAI Grokot. Musk politikai játszámával vádolja az Apple-t.
D. GY.
2025.08.12., 08:47

A milliárdos Elon Musk hétfőn közölte, hogy mesterségesintelligencia-startupja, az xAI jogi lépéseket tesz az Apple ellen, azzal vádolva az iPhone-gyártót, hogy megsérti a versenyellenes magatartást tiltó szabályokat az App Store rangsorolásának kezelésében.

Tesla Grok Elon Musk
Musk politikai játszmával vádolja az Apple-t / Fotó: Anadolu via AFP

Az Apple úgy viselkedik, hogy lehetetlenné teszi bármely mesterséges intelligenciával foglalkozó cég számára – az OpenAI kivételével –, hogy az App Store első helyére kerüljön, ami egyértelműen versenyjogi jogsértés. Az xAI azonnali jogi lépéseket fog tenni 

– írta Musk X nevű közösségimédia-platformján.

  • A ChatGPT jelenleg az első helyet foglalja el az App Store „Top Free Apps” (legjobb ingyenes alkalmazások) szekciójában az Egyesült Államokban iPhone-on, 
  • az xAI Grok nevű alkalmazása az ötödik helyen áll, 
  • a Google Gemini chatbotja pedig az 57. helyen szerepel.
    A Sensor Tower adatai szerint a ChatGPT a Google Play Store rangsorát is vezeti. Az Apple partnerségben áll az OpenAI-jal, amelynek keretében a ChatGPT-t integrálja az iPhone-okba, iPadekbe és Mac számítógépekbe.

Musk nagyon ki van akadva az Apple-re

„Hé @Apple App Store, miért tagadjátok meg, hogy akár az X-et, akár a Grokot berakjátok a Must Have (kihagyhatatlan) szekcióba, amikor az X a világ első számú hírapplikációja, a Grok pedig az összes alkalmazás között az ötödik helyen van? Politikai játszmát űztök?” – írta Musk hétfőn korábban egy bejegyzésben.

Musk megjegyzései egybeesnek azzal, hogy a szabályozó hatóságok és a versenytársak egyre fokozottabban vizsgálják az Apple App Store fölötti ellenőrzését. Áprilisban egy amerikai bíró kimondta, hogy az Apple megsértett egy bírósági végzést, amely nagyobb versenyt írt elő az App Store-ban, és az ügyet – amelyet a „Fortnite” játékot fejlesztő Epic Games indított – az Egyesült Államok szövetségi ügyészeihez utalta bűnvádi megvetési vizsgálatra. (Az Epic Games egyébként a Google ellen is pert nyert.)

Az EU már megbüntette az Apple-t

Az Európai Unió versenyjogi hatósága áprilisban 500 millió eurós (587 millió dolláros) bírságot szabott ki az Apple-re, mondván, hogy a cég technikai és kereskedelmi korlátozásai megakadályozták az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy az App Store-on kívüli olcsóbb ajánlatokhoz irányítsák a felhasználókat, ezzel megsértve a Digitális Piacokról szóló jogszabályt.

