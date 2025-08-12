Begurult Elon Musk: politikai játszmával vádolja, és beperelte az Apple-t

A milliárdos Elon Musk hétfőn közölte, hogy mesterségesintelligencia-startupja, az xAI jogi lépéseket tesz az Apple ellen, azzal vádolva az iPhone-gyártót, hogy megsérti a versenyellenes magatartást tiltó szabályokat az App Store rangsorolásának kezelésében.
Az Apple úgy viselkedik, hogy lehetetlenné teszi bármely mesterséges intelligenciával foglalkozó cég számára – az OpenAI kivételével –, hogy az App Store első helyére kerüljön, ami egyértelműen versenyjogi jogsértés. Az xAI azonnali jogi lépéseket fog tenni
– írta Musk X nevű közösségimédia-platformján.
„Hé @Apple App Store, miért tagadjátok meg, hogy akár az X-et, akár a Grokot berakjátok a Must Have (kihagyhatatlan) szekcióba, amikor az X a világ első számú hírapplikációja, a Grok pedig az összes alkalmazás között az ötödik helyen van? Politikai játszmát űztök?” – írta Musk hétfőn korábban egy bejegyzésben.
Musk megjegyzései egybeesnek azzal, hogy a szabályozó hatóságok és a versenytársak egyre fokozottabban vizsgálják az Apple App Store fölötti ellenőrzését. Áprilisban egy amerikai bíró kimondta, hogy az Apple megsértett egy bírósági végzést, amely nagyobb versenyt írt elő az App Store-ban, és az ügyet – amelyet a „Fortnite” játékot fejlesztő Epic Games indított – az Egyesült Államok szövetségi ügyészeihez utalta bűnvádi megvetési vizsgálatra. (Az Epic Games egyébként a Google ellen is pert nyert.)
Az Európai Unió versenyjogi hatósága áprilisban 500 millió eurós (587 millió dolláros) bírságot szabott ki az Apple-re, mondván, hogy a cég technikai és kereskedelmi korlátozásai megakadályozták az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy az App Store-on kívüli olcsóbb ajánlatokhoz irányítsák a felhasználókat, ezzel megsértve a Digitális Piacokról szóló jogszabályt.
