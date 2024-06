Drágul az üzemanyag péntektől – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből.

Üzemanyag: itt a döntés – tényleg nagyot drágul a benzin és a dízel péntektől / Fotó: Flajsz Péter / 24 Óra

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint az elmúlt időszakban tapasztaltakkal ellentétben a hét utolsó munkanapján emelkedik mind a benzin, mind a gázolaj ára.

A benzinért 4 forinttal, a gázolajért 5 forinttal kell többet fizetni.

Az alábbi átlagárakra számíthatunk a benzinkutakon a járműtulajdonosok:

95-ös benzin – 594 forint/liter,

gázolaj – 601 forint/liter.

Jelenleg ugyanez 590 és 596 forint, és ez marad is csütörtök éjfélig. A Világgazdaság tapasztalatai szerint most a jellemző ár a benzin és a dízel esetében 590 forint körül alakul, leginkább az 585–595 forint közötti tartományban mozog. Szűk két hónapja még egészen máshogy nézett ki az árazás. Április közepétől viszont – részben a kormányzat fellépésének betudhatóan – masszív árcsökkentés indult meg a hazai kutakon. Április 17-én arról számoltunk be, hogy a 95-ös benzin átlagára 650 forint literenként, a gázolajé pedig 647 forint. Vagyis azóta a benzin és a dízel is mintegy 60-60 forinttal lett olcsóbb.

Ezzel együtt is – a frissen bejelentett üzemanyag-drágulással együtt – januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten a literenkénti benzinár 64, a dízelár pedig 35 forinttal nőtt, jóllehet 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 23 forinttal emelkedett, a dízelnél pedig 6 forintos mínusz figyelhető meg. A 30-60 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 1800–3 ezer forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.

Tényleg nagyot drágul a benzin és a dízel péntektől

Lapunk már kedden felhívta rá a figyelmet, hogy minden jel szerint drágulás következik a magyar benzinkutakon. Ez tehát immár hivatalos. Ennek persze megvan a maga oka: nincsenek jó hírek a piacról fogyasztói szempontból.

Először is tetemes romlás állt be a dollár-forint árfolyamában. Kedden már a 368 forintot is elérte a váltás, ami másfél havi csúcs: legutóbb április utolsó hetében kértek ennél is többet az amerikai devizáért. Az olajnál ismét bőven 80 dollár fölött van a jegyzés, egészen pontosan a Brent jegyzése 82,56 dollárt mutat, ami a június eleji szintnek felel meg.

Vagyis azt állapíthatjuk meg, hogy az üzemanyagárak szempontjából két döntő elem, a dollár-forint árfolyam, illetve az olajár alakulása egyszerre került lejtőre, éppen ezért arra kell számítani, hogy mindez a soron következő üzemanyagár-döntésekben is visszaköszön, hacsak nem áll be fordulat.