Rendületlenül folytatódik az üzemanyagár-emelés a magyar benzinkutakon – derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből.

Üzemanyagár: most közölték, keddtől újabb drágulás lép életbe Magyarországon / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis a héten már kedden drágítanak a hazai üzemanyagon.

A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe.

Ezért aztán a kutakon holnaptól az alábbi átlagárakra számíthatnak a járműtulajdonosok:

95-ös benzin – 608 Ft/liter,

gázolaj – 629 Ft/liter.

Jelenleg ugyanez 606 és 627 forint, ez tehát csak hétfő éjfélig marad így. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amitől az egyes töltőállomások árszintje eltérhet. Egy biztos: 600 forint alatt már nem igen kapni sem a dízel, sem a benzin literjét.

Egyre drágul az üzemanyag Magyarországon

A magyar üzemanyagár az elmúlt tíz napban egyértelműen emelkedni kezdett. Június 14–25. között a benzin nagykereskedelmi ára 17, a dízelé már 33 forinttal nőtt.

Ez azért is különösen fájó, mert nagyjából két hónapon keresztül éppen ellentétes folyamat zajlott. Április közepétől – részben a kormányzat fellépésének betudhatóan – masszív árcsökkentés indult meg a hazai kutakon. Április 17-én arról számoltunk be, hogy a 95-ös benzin átlagára 650 forint literenként, a gázolajé pedig 647 forint.

A frissen bejelentett üzemanyag-drágulással januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten a literenkénti benzinár 77, a dízelár pedig 63 forinttal nőtt, jóllehet 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 36 forinttal emelkedett, a dízelnél pedig 22 forint plusz figyelhető meg. Az 60-80 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 3–4 ezer forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.

Szembeötlő az üzemanyag-drágulás intenzitása is. Korábban évekig az volt a rend, hogy a hazai üzemanyag-nagykereskedők hétfőn és szerdán jelentették be az új árakat. Ezek szerdán, illetve pénteken léptek hatályba. Ehhez képest most azt látjuk, hogy üzemanyagár-emelés történt pénteken, hétfőn, kedden, csütörtökön, szombaton, majd ismét kedden is. Úgy látszik tehát, hogy a korábbi menetrend már nem érvényes, és a Mol által fémjelzett nagykereskedői kör már gyorsabb árkorrekciókat alkalmaz.