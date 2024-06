Üzemanyagár: rendkívüli drágulást jelentettek be szombattól Magyarországon

Először is tetemes romlás állt be a dollár-forint árfolyamában. Most pénteken 372,4 forint a váltás, ami jóval magasabb, mint a június eleji 358 forint. Az olajnál ismét 85 dollár fölött van a jegyzés, egészen pontosan a Brent jegyzése 85,52 dollárt mutat péntek délelőtt, ami május vége óta csúcs. Főleg úgy, hogy június elején még 76 dollárnál tartott.

Még egy érdekesség megfigyelhető, ez pedig már kifejezetten magyar specifikum. Korábban évekig az volt a rend, hogy a hazai üzemanyag-nagykereskedők hétfőn és szerdán jelentették be az új árakat. Ezek szerdán, illetve pénteken léptek hatályba. Ehhez képest most azt látjuk, hogy üzemanyagár-emelés történt pénteken, hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton is. Úgy látszik tehát, hogy a korábbi menetrend már nem érvényes, és a Mol által fémjelzett nagykereskedői kör már gyorsabb árkorrekciókat alkalmaz.