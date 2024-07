Folytatódik az üzemanyag nagykereskedelmi árának csökkentése Magyarországon – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből.

Üzemanyag: árcsökkentést jelentett be a Mol – csütörtöktől érvényes / Fotó: Shutterstock

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis szerdán a Mol bejelentette – összefüggésben a piaci folyamatokkal (dollár-forint árfolyam és az olaj jegyzése) –, hogy újra csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árán csütörtöktől.

A benzin esetében bruttó 4 forint, míg a gázolaj esetében bruttó 5 forint a csökkenés.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, és most a Holtankoljak is megjegyezte, újra forr a levegő a benzinkutasok körül, ugyanis az eddigi nagykereskedelmi árcsökkentéseket eltérő mértékben vezették át a kiskereskedelmi árakba, tehát a kutak totemoszlopaira. Annál, amennyit lehetett volna, kevesebbet engedtek a literenkénti árakból. A blog megjegyezte: ennek ellenkezőjére is volt már példa májusban, amikor a nagykereskedelmi ár emelése nem gyűrűzött tovább a töltőállomásokra.

Árcsökkentést jelentett be a Mol

Mindenesetre az említett okok miatt nem tudni, hogy a meghirdetett árcsökkentés konkrétan hogyan csapódik le csütörtöktől az üzemanyagárakban. Amit tudunk, hogy

a 95-ös benzin átlagára most 616 forint,

míg a gázolajért átlagosan 623 forintot fizetünk.

Csütörtök nulla órakor kiderül, engednek-e ebből a kutasok, és ha igen, mennyit. Ha átengedik a teljes 4 és 5 forintos előnyt a járműtulajdonosoknak, akkor a benzin átlagára 612, a dízelé 618 forint lehetne. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a jellemző kiskereskedelmi ár a töltőállomásokon eltérhet. Tapasztalataink szerint a benzin (nem autópályás kúton) literenkénti ára most 615, a dízelé pedig 620 forint körül alakul.

Akárhogy is, az üzemanyag nagykereskedelmi ára sorozatban harmadik alkalommal esik. Legutóbb hétfőn és előtte pénteken általános, egy hete szerdán részleges áresés történt, múlt hétfőn pedig megállt a drágulás. Hosszú negatív sorozat szakadt meg, addig ugyanis egymás után tízszer emelkedett az üzemanyagár Magyarországon.

Sorozatban drágult, most sorozatban csökken az üzemanyagár

Június 14. és július 4. között a benzin nagykereskedelmi ára 26, a dízelé 39 forinttal nőtt. Ami azért is különösen fájó, mert nagyjából két hónapon keresztül éppen ellentétes folyamat zajlott. Április közepétől – részben a kormányzat fellépésének betudhatóan – masszív árcsökkentés indult meg a hazai kutakon. Április 17-én arról számoltunk be, hogy a 95-ös benzin átlagára 650 forint literenként, a gázolajé pedig 647 forint.