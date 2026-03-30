Meghökkentő helyszínen nyílt meg az Aldi új üzlete

Az Aldi a lengyel fővárosban, a Warszawa Zachodnia állomáson nyitott új üzlet. A bolt a Compact 2.0 koncepcióba illeszkedve működik, amelyet a kifejezetten sűrűn beépített városi területekre terveztek. A körülbelül 600 négyzetméteres eladótér jóval kisebb a hagyományos Aldi üzletekénél, és jól illusztrálja, miként alkalmazkodik a diszkontlánc az erősen urbanizált helyszínekhez. Az üzlet a peronok alatti ételudvarba integrálódik, célcsoportja az ingázók, az utazók és a közeli negyedek lakói – írta meg az Origo.

Sűrűn beépített városi területekre tervezett üzletet tesztel az Aldi Varsóban

Kétféle vásárlói igényt szolgál ki az Aldi új üzlete

A koncepció az Aldi Nord kevés kis alapterületű európai üzleteinek egyike, és akár mintaként is szolgálhat a kiskereskedő nemzetközi piacain megjelenő hasonló városi formátumokhoz. Az üzlet kétféle vásárlói igényt szolgál ki anélkül, hogy alapvetően megváltoztatná az Aldi kínálatát.

A helyszín – Lengyelország legnagyobb közlekedési csomópontja – egyrészt erősen épít a kényelmi vásárlásra. A Warszawa Zachodnia teljes átépítése és 2025 végi újranyitása után az állomás naponta akár 100 ezer utast is kiszolgál. A csökkentett eladótér és a hat önkiszolgáló kassza gyors vásárlást tesz lehetővé az ingázók és utazók számára.

Másrészt az üzlet – a tipikus convenience boltokkal ellentétben – nem korlátozott kényelmi választékot kínál, hanem a teljes Aldi-kínálatot sűríti kisebb alapterületre. Így a vásárlók a nagybevásárlást is lebonyolíthatják. A lokáció versenyelőnyt is biztosít: míg Lengyelországban a legtöbb üzlet vasárnap zárva tart, a vasútállomásokon működő boltok – az utasok kiszolgálása miatt – nyitva lehetnek. Ennek eredményeképpen az üzlet a hét hét napján, reggel 6 és este 22 óra között nyitva tart.

Az Aldi üzletének bejárata a Warszawa Zachodnia állomáson:

A Trade Magazin cikkében arra is rámutat, hogy a teljes választék elhelyezése érdekében az Aldi több merchandising elemet is módosított. A polcok lényegesen magasabbak a szokásosnál: a két-három polcos pódium helyett a pódiumszintet négy-öt polcszint egészíti ki. Az alapvető és nagyobb kiszerelésű termékek továbbra is fél raklapokon kapnak helyet, a polcrendszerbe integrálva, így biztosítva a hatékony működést.

