Deviza
EUR/HUF387,9 -0,35% USD/HUF338,64 -0,03% GBP/HUF446,83 -0,36% CHF/HUF423,37 -0,04% PLN/HUF90,44 -0,46% RON/HUF76,09 -0,35% CZK/HUF15,8 -0,46% EUR/HUF387,9 -0,35% USD/HUF338,64 -0,03% GBP/HUF446,83 -0,36% CHF/HUF423,37 -0,04% PLN/HUF90,44 -0,46% RON/HUF76,09 -0,35% CZK/HUF15,8 -0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 770,78 -0,78% MTELEKOM2 050 -0,97% MOL4 012 +0,45% OTP35 020 -1,9% RICHTER11 900 -0,17% OPUS424 +7,61% ANY6 820 -1,16% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS4 700 +6,82% BUMIX8 666,31 -0,61% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 514,41 -0,3% BUX120 770,78 -0,78% MTELEKOM2 050 -0,97% MOL4 012 +0,45% OTP35 020 -1,9% RICHTER11 900 -0,17% OPUS424 +7,61% ANY6 820 -1,16% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS4 700 +6,82% BUMIX8 666,31 -0,61% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 514,41 -0,3%
Aldi
Varsó
vasútállomás
üzlet

Meghökkentő helyszínen nyílt meg az Aldi új üzlete

Az Aldi egy rendkívül forgalmas közlekedési csomópontban, egy varsói vasútállomáson nyitott üzletet, amely mintaként szolgálhat számákra, ugyanis a kifejezetten sűrűn beépített városi területekre tervezett új értékesítési koncepciót tesztelik.
Világgazdaság
2026.03.30, 16:17
Frissítve: 2026.03.30, 16:51

Az Aldi a lengyel fővárosban, a Warszawa Zachodnia állomáson nyitott új üzlet. A bolt a Compact 2.0 koncepcióba illeszkedve működik, amelyet a kifejezetten sűrűn beépített városi területekre terveztek. A körülbelül 600 négyzetméteres eladótér jóval kisebb a hagyományos Aldi üzletekénél, és jól illusztrálja, miként alkalmazkodik a diszkontlánc az erősen urbanizált helyszínekhez. Az üzlet a peronok alatti ételudvarba integrálódik, célcsoportja az ingázók, az utazók és a közeli negyedek lakói – írta meg az Origo.

Sűrűn beépített városi területekre tervezett üzletet tesztel az Aldi Varsóban / Fotó: Raketir / Shutterstock (illusztráció)

Kétféle vásárlói igényt szolgál ki az Aldi új üzlete

A koncepció az Aldi Nord kevés kis alapterületű európai üzleteinek egyike, és akár mintaként is szolgálhat a kiskereskedő nemzetközi piacain megjelenő hasonló városi formátumokhoz. Az üzlet kétféle vásárlói igényt szolgál ki anélkül, hogy alapvetően megváltoztatná az Aldi kínálatát.

  • A helyszín – Lengyelország legnagyobb közlekedési csomópontja – egyrészt erősen épít a kényelmi vásárlásra. A Warszawa Zachodnia teljes átépítése és 2025 végi újranyitása után az állomás naponta akár 100 ezer utast is kiszolgál. A csökkentett eladótér és a hat önkiszolgáló kassza gyors vásárlást tesz lehetővé az ingázók és utazók számára.
  • Másrészt az üzlet – a tipikus convenience boltokkal ellentétben – nem korlátozott kényelmi választékot kínál, hanem a teljes Aldi-kínálatot sűríti kisebb alapterületre. Így a vásárlók a nagybevásárlást is lebonyolíthatják. A lokáció versenyelőnyt is biztosít: míg Lengyelországban a legtöbb üzlet vasárnap zárva tart, a vasútállomásokon működő boltok – az utasok kiszolgálása miatt – nyitva lehetnek. Ennek eredményeképpen az üzlet a hét hét napján, reggel 6 és este 22 óra között nyitva tart.

Az Aldi üzletének bejárata a Warszawa Zachodnia állomáson:

A Trade Magazin cikkében arra is rámutat, hogy a teljes választék elhelyezése érdekében az Aldi több merchandising elemet is módosított. A polcok lényegesen magasabbak a szokásosnál: a két-három polcos pódium helyett a pódiumszintet négy-öt polcszint egészíti ki. Az alapvető és nagyobb kiszerelésű termékek továbbra is fél raklapokon kapnak helyet, a polcrendszerbe integrálva, így biztosítva a hatékony működést.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
