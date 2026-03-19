Megvan, hol épül a következő Lidl-áruház

A Lidl beruházásának elindulását jelképes időkapszula-elhelyezéssel ünnepelték meg, amelybe a jelenkor emlékei kerültek. A kapszula egy üzenetet is tartalmaz a jövő számára – emeli ki az Origo.

A fejlesztés hátterében egy több éve zajló önkormányzati fejlesztési folyamat áll. A csepeli önkormányzat még néhány éve vásárolta meg a Szent István úton a szükséges ingatlanokat, majd a terület rendezésével egy több mint hatezer négyzetméteres fejlesztési telek jött létre – foglalja össze a Trade Magazin cikke.

A képviselő-testület ezt követően pályázat útján értékesítette az ingatlant azzal a céllal, hogy

a területen egy korszerű, a helyi lakosság igényeit kiszolgáló kereskedelmi létesítmény jöjjön létre.

Az új áruház a környéken élők mindennapjait segíti majd, hiszen a modern kereskedelmi egység széles választékban kínál élelmiszereket és háztartási termékeket.

A Lidl gyorsan bővít Magyarországon

A csepeli beruházás egyben azt is jelzi, hogy Budapesten is folytatja terjeszkedését Magyarország legnagyobb kiskereskedelmi lánca. Legutóbb, február második felében Kispesten avattak fel egy újabb egységet, a Szalay utca 14. szám alatt.




