Lidl
áruház
beruházás
Csepel

Megvan, hol épül a következő Lidl-áruház

Csepel–Királyerdőben, a Mély utcánál kezdődött meg a legújabb Lidl-áruház kivitelezése. Ezzel a diszkontlánc folytatja gyors ütemű hálózatbővítési programját Magyarországon.
Világgazdaság
2026.03.19, 13:00
Frissítve: 2026.03.19, 13:58

A Lidl beruházásának elindulását jelképes időkapszula-elhelyezéssel ünnepelték meg, amelybe a jelenkor emlékei kerültek. A kapszula egy üzenetet is tartalmaz a jövő számára – emeli ki az Origo.

Sign on a supermarket from the discount supermarket chain Lidl
Csepel–Királyerdőben épül a következő Lidl-áruház a fővárosban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A fejlesztés hátterében egy több éve zajló önkormányzati fejlesztési folyamat áll. A csepeli önkormányzat még néhány éve vásárolta meg a Szent István úton a szükséges ingatlanokat, majd a terület rendezésével egy több mint hatezer négyzetméteres fejlesztési telek jött létre – foglalja össze a Trade Magazin cikke. 

A képviselő-testület ezt követően pályázat útján értékesítette az ingatlant azzal a céllal, hogy 

a területen egy korszerű, a helyi lakosság igényeit kiszolgáló kereskedelmi létesítmény jöjjön létre. 

Az új áruház a környéken élők mindennapjait segíti majd, hiszen a modern kereskedelmi egység széles választékban kínál élelmiszereket és háztartási termékeket.

A Lidl gyorsan bővít Magyarországon

A csepeli beruházás egyben azt is jelzi, hogy Budapesten is folytatja terjeszkedését Magyarország legnagyobb kiskereskedelmi lánca. Legutóbb, február második felében Kispesten avattak fel egy újabb egységet, a Szalay utca 14. szám alatt. A hálózatbővítés részleteiről itt olvashat bővebben.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
