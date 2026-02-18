Deviza
Lidl: még egy helyszínt behúz a magyarországi vállalat, nem elég a vásárlóknak egy áruház ott

Folytatja terjeszkedését Budapesten is Magyarország legnagyobb kiskereskedelmi lánca. A Lidl új üzlete Kispest városrészben február 19-én nyílik meg. Az új Lidl áruház különlegessége, hogy viszonylag közel – tömegközlekedéssel nézve alig kétmegállónyi távolságra – nyílik meg az Üllői úton található kétszintes, a lakótelepek közelsége miatt nagyon forgalmas áruházuktól.
VG
2026.02.18, 16:46
Frissítve: 2026.02.18, 16:52

Új Lidl áruház megnyitását és nyitási akciókat jelentett be a magyarországi vállalat, a diszkontlánc új üzlete Budapesten a XIX. kerületben, a Szalay utca 14. szám alatt nyílik. A dél-pesti helyszín közelében az M3-as metró Határ úti megállója, valamint a Shopmark bevásárlóközpont található. Az új Lidl áruházzal lényegében szomszédos a Penny Market lánc egyik üzlete is, és pár lépésnyi sétára találhatóan működik egy Aldi is. A helyszínválasztásban azonban talán nem ez a legkülönösebb – írja az Origo.

lidl_IMG_8386_LUS Lidl kiskereskedelem nyugdíjas utalvány élelmiszer-utalvány
Új budapesti áruházat nyit a Lidl / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Rögtön a bővebb nyitvatartási idővel indít a Lidl

Az új budapesti Lidl áruház azért is érdemel figyelmet, mert viszonylag közel található egy másik, a parkolóterület elhelyezése miatt kétszintesre épített, önálló Lidl-egység, mégpedig a Báthory utca 6. szám alatt. Ennek nyitvatartása épp az új üzlet megnyitásával azonos napon, február 19-én bővül, és eszerint a nyitvatartási rend szerint fogadja majd a vásárlókat a Szalay utca 14. szám alatti üzlet is.

A lap szerint az új áruházra a közösségi média oldalain látható korábbi bejegyzések szerint jelentős igény volt, tekintve, hogy a közeli Báthory utcai áruház kifejezetten frekventált elhelyezkedésű, lakótelepi övezetben, főút mentén található. Több vásárló panaszkodott arra, hogy a Lidl áruház annyira népszerű a környékbeliek körében, hogy a bolt néha egyszerűen túlcsordul a vásárlóktól. Így a fogyasztók szemszögéből nézve bizonyosan indokoltnak tűnik az új áruház megnyitása, és nyilvánvalóan ezt a Lidl Magyarországnál is így látták.

Az új áruházról már a megnyitása előtt megjelentek az első felhasználói fotók a Google térképszolgáltatásán, valamint közösségi oldalakra is felkerültek róla felvételek.

A Lidl több mint 210 áruházzal rendelkezik Magyarországon, a tervek szerint a zajló bővítési hullámban üzleteik számát 250-re növelik. 

Az áruházlánc a legutóbbi, tavaly február végén zárult pénzügyi évében 1323,8 milliárd forint árbevételt ért el,

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

