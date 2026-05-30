„Ennél nagyobb üzlet nincs a világon, a 387 millió euró költséggel szemben a 4,4 milliárdos bevétel termelődik” – írja az Indexen megjelent cikkében Dénes Ferenc sportközgazdász. Mint ismert, ezekben az órákban Budapestre figyel az egész világ, ugyanis a fővárosi Puskás Arénában rendezik meg idén a Bajnokok Ligája döntőt. A finálét az Arsenal FC és Paris Saint-Germain FC vívja meg 18 órától.

Budapesti BL-döntő: forintra pontosan kiszámolták, hogy mennyit profitál belőle a magyar gazdaság – „Ennél nagyobb üzlet nincs a világon"

Dénes Ferenc szerint az idei évben összesen 4,4 milliárd euró bevételre tesz szert a nemzetközi szervezet a BL, az Európa Liga (EL) és a Konferencialiga (KL) megszervezésével. Ennek köszönhetően rekordot dönt az a 3,3 milliárd euró, amit az UEFA pénzdíjként és szolidaritási támogatásként szétoszt a három fő versenysorozatban részt vevő csapatok között.

A szétosztott pénzből értelemszerűen a legnagyobb érdeklődéssel követett BL részesedik a legnagyobb arányban, az UEFA Szuperkupával együtt 2,47 milliárd euró ez az összeg, ami az elosztási alap 74 százaléka.

Ha a csapatokat nézzük a PSG 140 millió euró körüli összeget hoz össze az idei versenysorozatból, ha megnyeri a döntőt. Ebből 55 millió euró származik televíziós bevételekből – az adott ország televíziós piacának arányában –, valamint az adott csapat hagyományait, korábbi teljesítményeit jelző mérőszám, a koefficiens alapján. Az Arsenal viszont kiváló szereplésének köszönhetően akár ki is maxolhatja a pénzdíjakat, és a 38 millió eurós értékpillérrel együtt megtermelt 150 millió euróval tényleg behúzzák a főnyereményt.

Az ágyúsok esetében ez a pénz a 2025-ös bevételek 18 százalékát jelentené. A BL-szereplés valódi hatása még ennél is jelentősebb a klubok esetében, hiszen az UEFA-díjakon kívül a hazai mérkőzések bevételeit a csapatok szedik, valamint a hirdetők és szponzorok is egyre inkább teljesítményhez kötik a kifizetéseiket, tehát egy jó BL-szereplés a szerződésekben rögzített bónuszokat is lehívhatóvá teszi.

Ezt adja Budapestnek a BL-döntő

A sportközgazdász szerint a közvetlen lokális hatások fő haszonélvezői a szállodaipar, a vendéglátás, a kiskereskedelem és a helyi közlekedés. Az eseményre érkező több tízezer, egy-kétszázezer turista megtölti a szálláshelyeket, a vendéglátóipari egységeket, az egyéb szórakozást, rekreációt, kikapcsolódást kínáló szolgáltatások tereit.

Ráadásul a turisták kevésbé verik fogukhoz a garast, mint saját környezetükben, többet fogyasztanak, és jobban elfogadják a szokásosnál magasabb díjakat

– állapítja meg a szakember, aki kiemeli, hogy a közvetett hatások az ellátási láncokban, a nagykereskedelemben, az indukált hatások főleg a háztartások többletfogyasztásában jelentkeznek. Nemzetgazdasági szinten a foglalkoztatás – jellemzően rövid távú – bővülése, a GDP-hez történő hozzájárulás, a külföldiektől (is) beszedett többletadók adnak okot az örömre. Hosszú távon egy-egy ilyen esemény elvileg növeli a turizmus bevételeit, de ezzel kapcsolatban nem egyértelműek a tapasztalatok, és hipotézise szerint erősen el is túlzottak ezek a várakozások.