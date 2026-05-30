Budapesti BL-döntő: forintra pontosan kiszámolták, hogy mennyit profitál belőle a magyar gazdaság – "Ennél nagyobb üzlet nincs a világon"
„Ennél nagyobb üzlet nincs a világon, a 387 millió euró költséggel szemben a 4,4 milliárdos bevétel termelődik” – írja az Indexen megjelent cikkében Dénes Ferenc sportközgazdász. Mint ismert, ezekben az órákban Budapestre figyel az egész világ, ugyanis a fővárosi Puskás Arénában rendezik meg idén a Bajnokok Ligája döntőt. A finálét az Arsenal FC és Paris Saint-Germain FC vívja meg 18 órától.
Budapesti BL-döntő: kiszámolták, hogy mennyit hoz a konyhára a magyar fővárosnak – „Ennél nagyobb üzlet nincs a világon”
Dénes Ferenc szerint az idei évben összesen 4,4 milliárd euró bevételre tesz szert a nemzetközi szervezet a BL, az Európa Liga (EL) és a Konferencialiga (KL) megszervezésével. Ennek köszönhetően rekordot dönt az a 3,3 milliárd euró, amit az UEFA pénzdíjként és szolidaritási támogatásként szétoszt a három fő versenysorozatban részt vevő csapatok között.
A szétosztott pénzből értelemszerűen a legnagyobb érdeklődéssel követett BL részesedik a legnagyobb arányban, az UEFA Szuperkupával együtt 2,47 milliárd euró ez az összeg, ami az elosztási alap 74 százaléka.
Ha a csapatokat nézzük a PSG 140 millió euró körüli összeget hoz össze az idei versenysorozatból, ha megnyeri a döntőt. Ebből 55 millió euró származik televíziós bevételekből – az adott ország televíziós piacának arányában –, valamint az adott csapat hagyományait, korábbi teljesítményeit jelző mérőszám, a koefficiens alapján. Az Arsenal viszont kiváló szereplésének köszönhetően akár ki is maxolhatja a pénzdíjakat, és a 38 millió eurós értékpillérrel együtt megtermelt 150 millió euróval tényleg behúzzák a főnyereményt.
Az ágyúsok esetében ez a pénz a 2025-ös bevételek 18 százalékát jelentené. A BL-szereplés valódi hatása még ennél is jelentősebb a klubok esetében, hiszen az UEFA-díjakon kívül a hazai mérkőzések bevételeit a csapatok szedik, valamint a hirdetők és szponzorok is egyre inkább teljesítményhez kötik a kifizetéseiket, tehát egy jó BL-szereplés a szerződésekben rögzített bónuszokat is lehívhatóvá teszi.
Ezt adja Budapestnek a BL-döntő
A sportközgazdász szerint a közvetlen lokális hatások fő haszonélvezői a szállodaipar, a vendéglátás, a kiskereskedelem és a helyi közlekedés. Az eseményre érkező több tízezer, egy-kétszázezer turista megtölti a szálláshelyeket, a vendéglátóipari egységeket, az egyéb szórakozást, rekreációt, kikapcsolódást kínáló szolgáltatások tereit.
Ráadásul a turisták kevésbé verik fogukhoz a garast, mint saját környezetükben, többet fogyasztanak, és jobban elfogadják a szokásosnál magasabb díjakat
– állapítja meg a szakember, aki kiemeli, hogy a közvetett hatások az ellátási láncokban, a nagykereskedelemben, az indukált hatások főleg a háztartások többletfogyasztásában jelentkeznek. Nemzetgazdasági szinten a foglalkoztatás – jellemzően rövid távú – bővülése, a GDP-hez történő hozzájárulás, a külföldiektől (is) beszedett többletadók adnak okot az örömre. Hosszú távon egy-egy ilyen esemény elvileg növeli a turizmus bevételeit, de ezzel kapcsolatban nem egyértelműek a tapasztalatok, és hipotézise szerint erősen el is túlzottak ezek a várakozások.
A számok nyelvére lefordítva:
- Isztambul esetében, ami a 2023-as döntőnek adott helyszínt, az elemzők 75 millió eurós gazdasági hatást mértek.
- A 2024-es londoni döntő közvetlen hatásait 52,6 millió, indirekt hatásait 16,4 millió, indukált hatásait 22,1 millió euróra becsülték az UEFA által felkért szakemberek,
- a 2025-ös müncheni döntő közvetlen gazdasági hatása a legóvatosabb becslés szerint is 50 millió euró volt.
A budapesti döntővel kapcsolatos várakozásokról kevés információt talált közgazdász, ugyanakkor felidézte, hogy 2023. májusi budapesti EL-döntőre érkezők számát 50 ezerre becsülték, a mérkőzés előtt egy héttel több mint 34 ezer előfoglalást regisztráltak a budapesti szálláshelyek, ami közel 35 százalékkal nagyobb kereslet, mint az egy héttel későbbi, a döntő idején az összes külföldi költés 18 százalékkal nőtt a fővárosban.
A Forma–1-es Magyar Nagydíjhoz hasonlítható gazdasági szempontból
Ennél pontosabban becsülte meg GKI a napokban a döntő várható gazdasági hatását.
A budapesti Bajnokok Ligája-döntő közvetlen helyi gazdasági hatása 32 és 50 milliárd forint közé tehető
– közölte a GKI Gazdaságkutató. A kutatóintézet becslése szerint az első magyarországi BL-finálé a Forma–1-es Magyar Nagydíjhoz vagy az atlétikai világbajnoksághoz hasonló, sőt egyes mutatók szerint még azoknál is jelentősebb bevételt hozhat a fővárosnak és a hazai turizmusnak.
A számításaik szerint a fogyasztás döntő részét az az 50–70 ezer külföldi látogató adhatja, akik átlagosan 700–1000 eurót költhetnek budapesti tartózkodásuk során. Ez azt jelenti, hogy a külföldi szurkolók összesített költése önmagában több tízmilliárd forintos bevételt generálhat a magyar gazdaság számára. Ráadásul a kutatók szerint a BL-döntő hosszabb távon is pozitív hatást gyakorolhat a főváros turizmusára. Egy ilyen világesemény jelentős nemzetközi médiafigyelmet generál, amely javíthatja Budapest ismertségét és vonzerejét a külföldi utazók körében. A gazdaságkutató úgy véli, hogy
az esemény akár egy-másfél éven keresztül is támogathatja a budapesti szálláshelyek kihasználtságát és a turisztikai keresletet.
A mérleg ugyanakkor nem kizárólag pozitív tételekből áll. A BL-döntő kiszorító hatással is járhat: egyes turisták éppen a megnövekedett tömeg vagy a magasabb árak miatt halaszthatják el budapesti utazásukat. Emellett az államnak és az önkormányzatoknak jelentős biztonsági, közlekedési és infrastrukturális költségeket is viselniük kell a rendezvény lebonyolítása miatt. A kutatóintézet szerint ezek a kiadások csökkentik a rendezvény nettó gazdasági hasznát, ugyanakkor összességében a Bajnokok Ligája döntője így is az utóbbi évek egyik legjelentősebb sportturisztikai eseménye lehet Magyarország számára.
Visszahozhatja a stadion árának egy részét a BL-döntő
A budapesti BL-döntő ráadásul bizonyítja, hogy akár gazdasági haszonnal is járhat egy olyan létesítmény építése, mint az új Puskás Aréna. A stadion építését 2017-ben kezdték el, miután a régi Népstadion nagy részét elbontották, végül 2019. november 15-én adták át.
Az építési költség megközelítőleg 190 milliárd forintra emelkedett.
Itt rendezték többek között a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság mérkőzéseit, valamint számos válogatott találkozót és koncertet. A létesítmény nemcsak sportcélokat szolgál, hanem konferenciák, kulturális rendezvények és turisztikai események helyszíne is lehet, ami bevételeket és látogatókat hoz a fővárosnak. Ugyanakkor a stadion fenntartása évente jelentős, akár több milliárd forintos költséget is jelent az állam számára.