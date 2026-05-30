Itt a lista: ezekre a helyekre utaznak legszívesebben a magyarok pihenni

Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással: míg a tavaszi hónapokban a kedvelt úti célok között a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést – jelezte a Szallas.hu legfrissebb összesítésére hivatkozva az Origo.

Tavasszal még ezek voltak a kedvelt úti célok

A tavaszi időszakban a belföldi utazók első számú kedvence a főváros volt, amelyet Eger és Pécs követett a népszerűségi listán.

A top tízbe emellett

Szeged,

Siófok,

Gyula,

Miskolc,

Nyíregyháza,

Hajdúszoboszló és

Balatonfüred tudott bekerülni.

A tavaszi utazások során a magyarok harmada hotelt választott, míg az apartmanok 27, a vendégházak 22, a panziók 13 százalékos részesedést értek el – írta meg a portál. A cikkből ezenfelül még az is kiderül, hogy mennyit költöttek átlagosan tavasszal belföldi utazásra a magyarok, és hová utaznak majd nyáron.