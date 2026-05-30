Bolgár euró: egyelőre óriási blama, épphogy bevezették, máris felrúgták az egyik legfontosabb szabályt – "Hazudtak, hogy Bulgáriát betuszkolják az eurózónába"
Az Európai Unió túlzottdeficit-eljárást indít Bulgáriával szemben, mindössze néhány hónappal az euróövezethez való csatlakozása után – jelentette be Rumen Radev miniszterelnök az Euractiv és a Mediafax beszámolója szerint, amiről az Economedia.ro írt. A bolgár euró története egyelőre minden, csak nem sikertörténet.
Radev azzal vádolta a volt jobbközép vezetőt, hogy manipulálta a költségvetési adatokat, hogy Bulgária 2026. január 1-jén beléphessen az euróövezetbe, miután heves politikai vita alakult ki a konvergenciakritériumok teljesítésével kapcsolatban.
Hazudtak, hogy Bulgáriát betuszkolják az eurózónába
– mondta Rumen Radev újságíróknak, miután visszatért Brüsszelből. A politikus májusban került hatalomra, azok után, hogy a baloldali populista pártja, a Progresszív Bulgária megnyerte az áprilisi választásokat, és 30 év után először elérte az egypárti többséget.
Az EU túlzottdeficit-eljárása előírja az európai költségvetési szabályokat túllépő országok számára, hogy egy meghatározott határidőn belül a GDP 3 százalékos küszöbértéke alá csökkentsék költségvetési hiányukat. Ez az Európai Bizottság általi szigorúbb ellenőrzést is magában foglalja.
A bizottság tavaszi előrejelzései szerint Bulgária 2026-ban a GDP 4,1 százalékát kitevő hiányt könyvelhet el. Ugyanakkor az ország az euróövezet legmagasabb inflációs rátájával is szembesül.
Ha ezek a becslések megerősítést nyernek, Bulgária lesz az első ország, amely miután csatlakozott az euróövezethez, gyorsan a blokk fiskális korrekciós ága alá kerül. Ez lenne Szófia első túlzotthiány-eljárása is azóta, hogy az előzőt 2012-ben lezárták.
Az Európai Bizottság a jövő héten megjelenő európaiszemeszter-csomagjának közzététele előtt nem kívánt nyilatkozni a helyzetről. A GERB párthoz tartozó Temenuzska Petkova volt pénzügyminiszter viszont elutasította Radev vádjait, és azt mondta, hogy Bulgária a védelmi kiadásokra vonatkozó európai rugalmassági záradéknak köszönhetően elérte a 3 százalékos hiánykorlátot 2025-ben.
Az infláció is elszállt
Nem csak a költségvetési hiánnyal, az inflációval is gond van, ami jelenleg Bulgáriában az egyik legmagasabb volt az uniós tagországok között.
Áprilisban 6,8 százalékkal emelkedtek átlagosan a fogyasztói árak.
Az csak a hab tortán, hogy az infláció szintén az euró bevezetésének egyik előfeltétele. A maastrichti kritérium szerint adott ország 12 havi átlagos HICP-inflációja legfeljebb 1,5 százalékponttal haladhatja meg a három legalacsonyabb inflációjú EU-tagállam átlagát. Bulgária esetében az inflációs kritérium teljesítése különösen fontos volt az euró bevezetése előtt. A 2025-ös konvergenciaértékelések szerint Bulgária végül teljesítette az inflációs feltételt, ami hozzájárult ahhoz, hogy megkapja a pozitív értékelést az euróövezeti csatlakozáshoz. Igaz, ahogy bevezette az eurót, egyből elszállt az infláció, ami hozzájárult ahhoz, hogy a bolgárok többsége ma már ellenzi a lépést.
Magyar euró: a Tisza 2030-ig teljesítené a feltételeket
Magyarországon a Tisza Párt hatalomra kerülésével lett aktuális a kérdés, Magyar Péter miniszterelnök a megválasztását követő sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy 2030-ra teljesítené a feltételeket az euró előszobájának számító ERM 2-be való belépéshez. Az már kérdés, hogy ehhez jelentős költségvetési kiigazításra is szükség lesz, ami akár elérheti a GDP 4-5 százalékát is.
A magyar euró ötletét a magyarok többsége támogatja, ahogy Varga Mihály jegybankelnök is. A korábbi pénzügyminiszter, aki az Orbán-kormányban a legnagyobb híve volt az euró bevezetésének egy ideje azonban igyekszik hűteni a kedélyeket az euróval kapcsolatban.