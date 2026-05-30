Megsemmisített két Tu-142-es repülőgépet és egy Iszkander rakétarendszert a magyar származású ukrán parancsnok – videó

Ukrán drónok megsemmisítettek két orosz Tu–142-es haditengerészeti repülőgépet és egy Iszkander ballisztikus rakétarendszert péntekről szombatra virradó éjjel – jelentette a „Magyar” becenevén ismert Robert Brovdi, a pilóta nélküli rendszereket fejlesztő erők parancsnoka.

Tájékoztatása szerint egy Iszkander és két Tu–142-es repülőgépet találtak el egy katonai légibázison Taganrogban, egy kikötővárosban az Azovi-tenger partján, Oroszország Rosztovi területén. A támadást a Pilóta nélküli Rendszerek Erőinek 1. Központja hajtotta végre, amely az orosz katonai célpontok, valamint az olaj- és gázipari infrastruktúra elleni mélységi csapásokra szakosodott egység.

A Tu–142 egy nagy hatótávolságú haditengerészeti felderítő és tengeralattjáró-elhárító repülőgép, amelyet az orosz haditengerészet használ. A Tu–95 stratégiai bombázó alapján fejlesztették ki, amelyet Oroszország gyakran használ Ukrajna elleni tömeges cirkálórakéta-támadásokhoz.

Az Iszkander rendszer egy orosz operatív-taktikai rakétarendszer, amely akár 500 kilométeres hatótávolságú ballisztikus rakéták indítására képes.

Ez egy olyan fegyver, amelyet megbízhatóan többnyire csak a fejlett amerikai Patriot rendszer képes elfogni, és a háború kezdete óta fontos szerepe volt az ukrán városok és energetikai infrastruktúra elleni orosz támadásokban.