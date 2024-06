A német sajtó Orbán Viktorról: a magyar miniszterelnöknek olyan befolyása van Németországra, mint Kínának

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, pénteken 16:30-tól német-magyar csúcstalálkozót tartanak Berlinben: a német kancellár fogadja a magyar miniszterelnököt.

A német sajtó Orbán Viktorról: a magyar miniszterelnöknek olyan befolyása van Németországra, mint az oroszoknak vagy Kínának / Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Az talán túlzás, hogy a német nyilvánoság lázban ég az eseményre készülve, az viszont tény, hogy a német sajtóban számos beszámoló született a témában. Ezek közül is kiemelkedik a patinás, inkább konzervatív hangvételű Die Welt anyaga, amely egy podcast beszélgetésben dolgozta fel Orbán Viktor érkezését.

A magyar miniszterelnök megnyugtatja a német kancellárt

A mintegy tízperces beszélgetésben Philipp Fritz tudósító adott elemzést, ebben pedig több meglepő kijelentést is tett. A felvezetőben először is az hangzott el, hogy Orbán Viktorról közismert, milyen magabiztosan képviseli az érdekeit, még úgy is, hogy az utóbbi időszakban több ütés is érte. Ezek között említik az új lengyel kormány megválasztását, illetve az európai bíróság brutális, 200 millió eurós büntetését a migráció magyar kezelése miatt. De a magyar miniszterelnöknek mégis van eszköze, hogy

az érdekeinek érvényt szerezzen, még Németországgal szemben is.

Orbán Viktor néhány napja már Németországban tartózkodik, a szerdai német-magyar Eb-meccset együtt nézte meg a német kancellárral. De a politika csak most kerül szóba köztük. Philipp Fritz szerint biztosat nehéz mondani arról, mi a valódi célja a magyar kormányfő látogatásának, de ő maga azt valószínűsíti: a fókuszban a júliustól felálló magyar uniós elnökség lehet, méghozzá abból a megközelítésből, hogy Magyarország vajon akadályozni fogja-e az EU stratégiai célkitűzéseit, így például Ukrajna támogatásában. "Orbán Viktor biztosíthatja és megnyugtathatja Olaf Scholzot és az emiatt aggódókat, hogy ezt nem teszik" – jegyezte meg.

Philipp Fritz azt is felidézte, hogy az EU szemszögéből Magyarország a Fidesz 2010-es választási győzelme óta "problémás gyereknek" számít, de az igazi törést az orosz-ukrán háború 2022-es kirobbanása okozta. Főképp azért, mert a magyar kormány nem támogat direkt fegyverszállítást az ukrán frontra. A migráció kezelése miatt kiszabott 200 millió eurós, plusz további napi 1 millió eurós bírság szerinte nem a világ vége, de azért több mint bosszantó.