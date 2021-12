Első romániai városként, Cannes-nal és Gdańskkal egy időben Kolozsvár is megkapta a City of Film címet – számolt be róla a Filmtett erdélyi filmes portál.

A szervezet tegnapi közlése szerint az UNESCO az idén 49 várost vett fel Creative Cities nevű listájára, ezek közül mindössze a fenti három „a film városa”.

Az UNESCO 2002 óta listázza a „kreatív városokat”; mostanig több mint 80 ország közel 300 települése kapta meg ezt a címet, ezen belül City of Film lett 21 város Japántól Dél-Amerikáig.

A hálózat célja a párbeszéd fellendítése és partneri kapcsolatok megteremtése.

Az egykor „erdélyi Hollywoodként” emlegetett Kolozsvár filmtörténete a 20. század elején kezdődött, amikor Janovics Jenő filmgyáraiban több tucat némafilm készült.

Fotó: Shutterstock

A listára való felvételt a 20 éve itt megszervezett Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) kezdeményezte, amely évtizedek után „visszahelyezte a várost a nemzetközi filmes térképre” – fogalmaz a fesztivál kedd reggeli sajtóközleménye.

Kolozsvár az egyetlen olyan város a Romániában, ahol több hagyományos mozi is működik, ráadásul három különböző egyetemen – a Babeș-Bolyain, a Sapientián és a Képzőművészeti és Formatervezési Egyetemen – is zajlik filmes oktatás.

Az első nagyszabású kolozsvári kulturális eseményként megnyitotta az utat más nagyobb projektek előtt, gyerekek és fiatalok generációira hatott, gondolkodásmódot alakított, löketet adott a turizmusnak és a helyi vállalkozásoknak, felfedezte a város bizonyos szegleteit, amelyek ma már szimbolikus jelentőséggel bírnak

– ismertette Tudor Giurgiu fesztiváligazgató, aki egyúttal örömét fejezte ki, amiért a TIFF brandje s az általa a város életére gyakorolt hatás ilyen visszajelzést kapott.

A TIFF erős hatást gyakorolt a város kulturális arculatára, működése új egyetemi filmszakok megjelenését is eredményezte. Kolozsvár kétségtelenül a film városa

– teszi hozzá Giurgiu.

A közlemény szerint a TIFF bízik abban, hogy Kolozsvárnak van ereje újjáéleszteni a janovicsi hagyatékot, hosszú távon, hazai és külföldi produkciókat is bevonzó, jelentős filmgyártó központtá tenni a várost, és ennek egyik eszköze lenne az első romániai regionális filmalap létrehozása.