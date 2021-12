A Budapest Design Hét keretein belül a Duet with Birds címet viselő projekthez öt madarat választott ki az Enihorn márka alapítója és Horváth Lóczi Judit képzőművész.

Először a képzőművész absztrakt képei, objektjei készültek el, majd Horn Enikő táskái. A különleges, geometrikus és színes madárábrázolásokból molinók is születtek, kiegészítve a két alkotó által megálmodott, komplex látványvilágot. A teljes üzlet kiállítótérré alakult át, ahol a molinók stílusos hátteret szolgáltatnak a műalkotásnak is beillő, egypéldányos, kézi munkával előállított marhabőr táskáknak. A molinókból később szintén Enihorn táskák, shopperek készülnek majd.

A két művész korábban már dolgozott együtt.

A karantén alatt inspirálták egymást, kiderült, hogy nagyon jól tudnak együttműködni,

s mindketten biztosak abban, hogy nem ez az utolsó közös munkájuk.

Forrás: Rácmolnár Milán

A mostani kollekció gondolatisága összehangoltabb a korábbihoz képest, a teljes munkafolyamat alatt konzultáltak egymással, miközben a maga területén mindenki megalkotta azt, amit a kiválasztott madarakról gondol. A bemutatott kollekció darabjain, valamint a képzőművészeti tárgyakon a kék lábú szula, az elegáns trogon, a cigánycsuk (az év madara), az őszapó (Magyarország legkisebb madara) és a sárgafejű királyka jelenik meg. A geometriai mintákban, a színekben és az ábrázolásban tökéletesen visszaköszönnek a madarak egyéni stílusjegyei, színei, és a méreteikre, valamint a mintázatukra jellemző művészeti megoldásokat is láthatunk. „Eni imádja a madarakat, ez az ő témája volt eredetileg” – meséli Horváth Lóczi Judit a munkamódszerüket firtató kérdésre.

Átküldött nekem madárfotókat, én rajzolgattam, absztraháltam, visszaküldtem a képeket neki, ő pedig elkezdett a táskákon gondolkodni. Oda-vissza pingpongoztunk

– teszi hozzá.

„Mindig szerettem volna a madarakat megjeleníteni a táskáimon és a ruháimon, de semmiképp se direkt módon” – folytatja Horn Enikő. „Nagyon szeretem ahogy Judit absztrahálja a konkrét formákat. Amikor hét éve megnyitottam a showroomot, már akkor gondolkoztam együttműködéseken, de tavaly, a Judittal való találkozás után éreztem először, hogy olyan közös hullámhosszon vagyunk, amelyből kisülhet valami gyümölcsöző dolog. Megkérdeztem, hogy lenne-e kedve továbbgondolni velem a madarakat.”

Horváth Lóczi Judit következő kiállítása november végén nyílik a Faur Zsófi Galériában.

Ez is egy együttműködés, ahol irodalmárok reflektálnak a karanténsorozat felnagyított darabjaira.

A képekhez öt költő írt egy-egy verset, és a kiállításon be lehet lépni a korábban csak online látott művek terébe és érzelemvilágába.

Horn Enikő érdeklődése is műfaji határok nélküli, kórusban énekel, tangót táncol, lelkes múzeumlátogató. Harminc éve végzett bőrdíszműves, 2013 óta dizájner. Olaszországból, Angliából, Ausztriából, több amerikai nagyvárosból vásároltak már az online shopjából. Az utóbbi időben több olyan új vevő jelentkezett be, aki eddig külföldi táskákat vásárolt, de most áttért a magyar dizájner termékeire. Legközelebb a fehérvárcsurgói kastély Friss Termés dizájnvásárán és a Várkert bazár adventi vásárain lehet majd találkozni a munkáival.