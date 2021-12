Kereken egy év múlva megkezdődik a katari labdarúgó-világbajnokság, és vasárnap az ország fővárosában leleplezik azt az órát is, mely megkezdi a visszaszámlálást – írja az AP hírügynökség.

A rendezvényre épített 8 stadion csaknem készen áll, ám a kritikák továbbra is hangosak az esemény helyszínével kapcsolatban. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) még 2010-ben döntött az arab ország mellett, ám sokak szerint a döntés rendkívüli mértékben korrupt volt.

A szervezőbizottságot vezető Nasszer Al Khater szerint azonban Katart igazságtalanul támadják a világbajnokság kapcsán. Való igaz, hogy az országra irányuló figyelem sokat javított a túlnyomórészt bevándorló munkások helyzetén, mióta a szervezéshez szükséges 200 milliárd dolláros infrastruktrális fejlesztések megkezdődtek.

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Al Khater szerint fontos az eseményeket a térség kontextusában vizsgálni, és szerinte ebből a szempontból Katar úttörőnek számít, akár a munkaügyi szabályokról, akár a munkások elszállásolásának szabályairól vagy a minimálbérről van szó. Sok esetben az esemény szervezői ráadásul megelőzték a törvényi változásokat az országban, ám a munkások körülményei – különösen a nyári forróság – továbbra is aggodalommal töltenek el emberi jogi csoportokat.

Katar nem hozta nyilvánosságra, hogy a fejlesztések során hány – főként Dél-Ázsiából érkező – munkás vesztette életét. Az Amnesty International szerint ezekben az esetekben további vizsgálatokra van szükség, és fontos, hogy az újabb törvényeket – melyek a munkáltató engedélye nélkül is lehetővé teszik az ország elhagyását – betartsák.

Al Khater is elismeri, hogy vannak még teendők, ugyanakkor úgy véli, hogy a civil szervezetek jelentései a fejlődésről nem vesznek tudomást. A stadionok közül hét már elkészült, míg a nyolcadik megnyitójára még ebben a hónapban sor kerül a FIFA Arab-kupáján, mely a világbajnokság próbájaként is funkcionál.

Az országot nem csak a munkások jogai miatt érik kritikák, a Forma–1-es címvédő, Lewis Hamilton a katari nagydíj előtt arról beszélt, hogy az ország még messze van az egyenlőségtől. A pilóta a futamon szivárványszínű sisakot visel, hogy felhívja a figyelmet az LMBTQ-ellenes törvényekre, melyekről a világbajnokság szervezői gyakorlatilag azt állítják, hogy az esemény alatt nem lesznek betartva.

Al Khater szerint a hotelekben sem lesz probléma, ha azonos nemű párok vesznek ki szobát. Igaz, a szállások elérhetősége a kis országban kétséges lehet, bár sokat segíthet, hogy a szomszédos Egyesült Arab Emírségek az idén beszüntette a Katart érintő gazdasági, diplomáciai és utazási bojkottját, mely 2017 óta volt érvényben.

A rendezvény időzítése is szokatlan lesz, hiszen a FIFA döntéshozói nem számoltak a nyáron szinte elviselhetetlen hőséggel döntésük során. Később ezért az eredetileg nyáron rendezett esemény időpontját is eltolták, ami az európai bajnokságok menetrendjének átszervezését teszi szükségessé. Az arab ország melletti voksot azóta is korrupció gyanúja kíséri.

A FIFA által megrendelt vizsgálat azonban nem talált kivetnivalót a döntéshez vezető úton, ugyanakkor az Egyesült Államokban tavaly a dél-amerikai futballt irányító Conmebol elnöke, Nicolás Leoz és az egykori brazil labdarúgó-szövetségi elnök, ellen is vádat emeltek, amiért vesztegetési pénzeket fogadtak el szavazatukért cserébe.

A korrupciós vádakat erősíti a 2015-ös botrány is, melynek keretében a szervezet számos vezetőjét elítélték, és ami Sepp Blatter FIFA-elnök lemondásához is vezetett.