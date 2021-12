Hétfőtől kötelező a maszkviselés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatain – adta hírül közleményben a hivatal, amely azt is hozzátette: az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett érdemes a NAV online szolgáltatásait használni.

A NAV-nál már jó ideje csaknem minden ügy online is intézhető, amihez a magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra van szükségük (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás). Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással a magánszemélyek – többek között – beadhatják a VISSZADO-nyilatkozatot is.

Fotó: Shutterstock

A vállalkozások az eBEV-en keresztül küldhetik be adóbevallásukat, nyomon követhetik befizetéseiket, eleget tehetnek többféle adatbejelentési kötelezettségeknek, de a bevallásukkal kapcsolatos problémákról is ezen a csatornán keresztül értesülnek. Számos adóügy intézhető egyszerűen egy telefonhívással is, ehhez mindössze ügyfél-azonosító szám (PIN-kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges, ami legegyszerűbben ügyfélkapun igényelhető a NAV-tól a TEL nyomtatványon.